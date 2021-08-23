Стас Михайлов и Николай Басков публично поспорили об алкоголе

Аргументы Недели → Общество 13+

23 августа 2021, 17:02 Герман Напольский

Суть дискуссии​ состояла в том, можно ли на сцене употреблять.​ Этот спор разрешил​ режиссер "Новой волны" Александр Ревзин, сказав буквально следующее: "За кулисами ведь всем можно, а почему на сцене нельзя", на что артисты в один голос решили уточнить, будет ли вино в их номере дорогим или нет.

"Новая волна" проходит в Сочи с 19 по 25 августа. Особенностью этого года является соблюдение строгих антиковидных мер. Одной​ из наиболее заметных из них стало то, что аккредитации на конкурс выдавались лишь после получения отрицательного ПЦР- теста на коронавирус.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости