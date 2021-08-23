«Тольяттиазот» может спасти новый собственник

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23 августа 2021, 16:22 Источник: pravda.ru

Фото из открытых источников

Название ПАО «Тольяттиазот» в последнее время попадает лишь в сводки криминальных новостей, но ведь еще 30 лет назад предприятие было одним из самых современных в химической отрасли России. Сейчас его владельцы осуждены и пребывают за границей, имея массу уголовных дел по тяжким статьям. За ними числятся миллиарды рублей недоплаченных налогов и выведенные за бесценок активы.



Не повезло заводу с основными владельцами — семейством Махлаев. Владимир Махлай стал "красным директором" ТоАЗа в последние годы существования СССР и смог без лишних проблем прибрать к рукам ценный актив, приватизировав гигантское предприятие по схеме для малых фирм, не без помощи коррумпированных чиновников, которые впоследствии перешли к нему на работу.



Приоритеты Махлаев стали очевидны очень скоро: выжимание из ТоАЗа всех соков любыми методами, даже ценой интересов самого предприятия и его трудового коллектива. Махлай выводил прибыль в офшоры, вычёркивал неугодных инвесторов из реестра акционеров, насаждал коррупцию.



В середине нулевых против Владимира Махлая были возбуждены уголовные дела по подозрению в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов, в результате чего Махлай сбежал в Лондон, где и находится по сей день. Впрочем коррупционными методами тогда ему и его подельникам удалось развалить уголовные и административные дела в судах.



В 2011 году контроль над ТоАЗом у Владимира Махлая обманом отобрал его сын Сергей. Для завода и его трудового коллектива это стало плохой новостью, так как Сергей оказался куда больше сосредоточен на воровстве и питал куда меньше тёплых чувств к самому предприятию и его рабочим, чем бывший "красный директор". Сергей Махлай действительно вывел хищения на ТоАЗе на качественно и количественно новый уровень, попутно превратив предприятие в настоящий рассадник криминала. ТоАЗ, словно раковыми опухолями, оброс множеством карманных фирм, с помощью которых осуществлялся масштабный вывод денег завода в махлаевские офшоры. Возможно, в итоге именно чрезмерная жадность и неумение вовремя остановиться в конце концов и подвели обоих Махлаев.



После прихода Сергея Махлая к власти на ТоАЗе основным каналом воровства прибыли оставалась продажа продукции по заниженным ценам офшору, подконтрольному его швейцарскому сообщнику Эндрю Циви, который затем продавал её уже по рыночным ценам. Это не только лишало ТоАЗ значительной части прибыли, но и приводило к недоплате налогов. Только за 2008-2013 годы через суд с химкомбината были взысканы 3 млрд рублей налогов.



Отметился Махлай и жёсткой политикой по отношению к работникам предприятия. Средняя зарплата рабочих на ТоАЗе — одна из самых низких в отрасли и в регионе. Многомилионные бонусы по итогам года получает лишь топ-менеджмент, помогающий Махлаю обкрадывать предприятие, а рабочим достаются подачки.



Уголовное дело о мошенничестве путем хищения экспортной продукции было возбуждено в конце 2012 года. В итоге 5 июля 2019 года отец и сын Махлаи, Эндрю Циви и ещё двое их сообщников были признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере и приговорены к 8-9,5 годам лишения свободы заочно, так как все они к тому моменту давно скрывались за рубежом. Ввиду особой значимости дело находилось под личным контролем председателя СКР Александра Бастрыкина, а обвинительное заключение подписал замгенпрокурора Виктор Гринь.



Преступников обязали выплатить в общей сложности 87,6 млрд рублей потерпевшим по делу — непосредственно ТоАЗу и его миноритарному акционеру компании "Уралхим". Приговор вступил в силу 26 ноября 2019 года.



Даже после вынесения приговора Махлай не только отказывался выплачивать компенсацию, но даже не прекратил хищения. Поскольку основной канал вывода прибыли в офшоры был раскрыт правоохранителями, пришлось серьёзно сократить активность на этом направлении, при этом разработав множество альтернативных схем для финансовых афер.



Для этого в 2019 году он привлёк таких мастеров своего дела, как специалист в области корпоративного управления Дмитрий Межеедов, который успел два года проработать на посту гендиректора ТоАЗа, до того как Махлаю пришлось уволить его за непомерные финансовые аппетиты. Был снова взят на работу Виктор Казачков, депутат тольяттинской гордумы, которого еще Махлай-старший когда-то с позором выгнал с завода за слишком уж бессовестное воровство карбамида.



Вместе они разработали, например, схему обременения ТоАЗа платежами за фрахт и обслуживание грузовых судов — расходами, которые раньше всегда брал на себя посредник. Согласно условиям договора, российский завод берёт на себя постоянное содержание иностранных компаний, занимающихся фрахтом, не имея возможности ни отказать им в этом, ни контролировать расходование своих денег. Затем эти компании переводили большую часть денег в офшоры Махлаев. Таким способом с предприятия ежегодно выводится порядка 50 млн долларов.



Настоящей "золотой жилой" на ТоАЗе стали фиктивные подряды на строительство зданий и сооружений, ремонт оборудования и инфраструктуры. Глядя на то, сколько ТоАЗ тратит на все эти цели, решительно непонятно, почему завод находится в столь удручающем техническом состоянии, а его руководству то и дело приходится скрывать аварии и несчастные случаи. Однако в действительности многочисленные подрядчики, роящиеся вокруг химкомбината — "МСА-строй", "Интеркон", "Родничок", "Ремпуть", "ЗиО" и другие, — все обычно работают по одной и той же схеме: берут у ТоАЗа аванс примерно в 70%, практически ничего не делают, почти никаких актов выполненных работ не подписывается, их даже не существует. Потом эта же или другая компания могут получить "заказ" по те же самые работы повторно, ещё и ещё.



Денежные потоки от этих контрактов исчисляются суммой не менее 50 млн долларов в год, перечисляемых на счета Махлаев и их швейцарских сообщников. Такого рода "деятельность" немыслима при нормальном собственнике, заботящемся не только о собственных карманах, но о том, чтобы поддерживать своё предприятие в удовлетворительном техническом состоянии.



Не стесняется Махлай пополнять свои карманы и на закупках материально-технических ценностей для ТоАЗа, имеющих ключевое значение для обеспечения безопасной работы "Тольяттиазота". Причём с помощью своей фирмы AM&JH Industrial Services, зарегистрированной в США. Например, по документам завод покупает сертифицированные европейское оборудование и комплектующие, причём втридорога. А на самом деле на завод поступают дешёвые китайские, а разницу Махлай с сообщниками присваивают. Последствия у этих преступных действий соответствующие: частые случаи аварий и ЧП на производстве. Например, в 2018 году на агрегате аммиака № 4 взорвалась печь риформинга, и только по счастливой случайности никто серьёзно не пострадал. Невиданное ранее событие для азотной отрасли произошло из-за применения контрафактных газовых кранов, не соответствующих регламенту и действующему проекту, поставленных махлаевской фирмой AM&JH Industrial Services. Уже три года этот агрегат аммиака находится в аварийном состоянии и простаивает. Всё это говорит о том, что Махлай не хочет тратить деньги на дорогостоящий ремонт, а просто похищает их.



Больше всех рискуют от подобного отношения руководства к вопросам промышленной безопасности и охраны труда простые рабочие. Весна 2020 года запомнилась на ТоАЗе чередой групповых несчастных случаев со смертельным исходом, когда всего в течение считанных недель погибло три человека. Махлай и его ставленники на заводе не просто не делают из этого выводов, но и всячески стараются замалчивать инциденты и не допускать надлежащего расследования. Они намеренно гонят с завода всех технически грамотных людей, которые отказываются выполнять такие распоряжения, как, например, приказ гендиректора Дмитрия Межеедова установить на новую печь риформинга старые трубы, деформированные взрывом. Все это грозит не просто локальными инцидентами, а масштабной техногенной катастрофой, эпицентром которой может стать химический гигант.



Широкое участие в нелегальных финансовых схемах принимает и принадлежащий Сергею Махлаю Тольяттихимбанк. Под руководством бывшего главы банка Александра Попова, осуждённого за коррупционную деятельность, на счета Махлая выводились десятки миллионов долларов с использованием хитроумных вексельных схем. Однако скоро этому каналу незаконного вывода средств придёт конец, так как акции банка будут проданы в ходе процедуры банкротства Махлая в счёт возмещения ущерба потерпевшим от его преступной деятельности. Ну а Попова, вероятнее всего, ждёт новое уголовное дело.



Махлай слишком рано поверил в собственную безнаказанность, и уже сейчас это выглядит началом конца его криминальной империи. Возможно, он думал, что уголовное дело о мошенничестве развалится, как было с предыдущими делами ТоАЗа, что за границей ему никогда и никаким образом не придётся отвечать за преступления, совершённые на территории в России, а компенсацию потерпевшим по делу, назначенную судом, можно просто не платить. Но он просчитался, и даже неоднократные попытки коррумпировать судебные органы ни к чему ни привели.



С тех пор проблем с законом у Махлая только добавилось: в отношении него и других лиц, связанных с ТоАЗом, СК РФ возбудил и расследует уголовные дела об организации преступного сообщества и участии в нём (ч.3 ст. 210 УК РФ), неуплате налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199 УК РФ) и даче взятки в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 291 УК РФ). По делу о взятке 9 июня 2021 года был признан виновным экс-глава принадлежащего Махлаю Тольяттимбанка Александр Попов, который пытался передать Верховному суду РФ взятку в 2 млн долларов за отмену решения о доначислении ТоАЗу налогов за 2010 год. Бывший банкир получил 7,5 лет колонии строгого режима, а Махлай проходит по делу как непосредственный заказчик преступления.



Компенсацию потерпевшим по делу о мошенничестве платить Махлаю всё же придётся, так как совсем недавно он был признан банкротом по иску "Уралхима", выступающего взыскателем ущерба в пользу "Тольяттиазота". А 11 августа Арбитражный суд Самарской области наложил арест на всё имущество Махлая. Его имущество, в какой бы точке мира оно ни находилось, будет реализовано, а вырученные деньги как раз и пойдут на выплату возмещений. Чтобы избежать возмещения ущерба, Махлай пытался переписать своё имущество или хотя бы его часть на жену, для чего был инициирован целый судебный процесс по разделу имущества. Но суд не счёл банкротство Махлая нарушающим права его жены и отказал Махлаю, пытавшемуся оспорить своё банкротство. Ещё раньше судом был наложен арест на имущество и мажоритарный пакет акций ТоАЗа, а также на всё имущество аммиакопровода "Трансаммиак". Всё это сделано в качестве обеспечительных мер, чтобы мошенники не смогли вывести свои активы в новые офшоры и уклониться от возмещения ущерба.



Для самого ТоАЗа и его трудового коллектива очевидна необходимость избавления от мафиозного режима Махлаев. Самым лучшим вариантом развития событий для предприятия станет приход нового ответственного инвестора, готового платить налоги в России, заниматься развитием производства и заботиться о трудовом коллективе.



Вернув себе украденные Махлаями деньги и активы, ТоАЗ сможет оставить позади период, когда его превратили в региональный рассадник криминала, вновь станет безопасным и привлекательным местом работы, и вернёт себе славу одного из лучших предприятий российского химического комплекса.







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