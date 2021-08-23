«Офицеры России» просят президента Казахстана наказать виновных в нападениях на русских

Представитель организации «Офицеры России» Сергей Липовой обратился к Касыму-Жомарту Токаеву. Он просит привлечь к ответственности виновных в нападениях на русскоязычных граждан Казахстана.
«За последние несколько недель в СМИ и обществе широко обсуждается ряд вопиющих случаев нападений и избиений русскоязычных граждан Казахстана. По словам очевидцев и потерпевших, эти преступления совершены по национальному и религиозному признакам», — сообщил ТАСС Герой России Сергей Липовой.
Он отметил, что является особенно важным не только выявить всех виновных в такого рода преступлениях, но и принять оперативные и исчерпывающие меры для недопущения подобных правонарушений в будущем.
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