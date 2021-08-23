Как в Казахстане преследуют русских людей

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23 августа 2021, 15:45 Источник: tsargrad.tv

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Власти Казахстана заявляют о том, что русофобии в стране нет, тем не менее все больше русских людей становятся жертвами так называемых «языковых патрулей». В Казахстане местные радикалы ходят по магазинам, барам и ресторанам и следят, чтобы все разговаривали по-казахски, а результаты «рейдов» записывают на видео. За использование русского языка они требуют извинений. Своим мнением о происходящем поделился режиссер Константин Харалампидис. Он родился в Казахстане, помнит, что происходило в республике в 90-е годы, затем он учился в России и имеет возможность сравнить времена своего детства и то, что происходит там в настоящее время.



По словам Харалампидиса, большинство населения страны настроено очень положительно в отношении России, но при этом отдельные активисты осознанно разжигают межнациональную рознь.



«Конечно, такие вещи происходили и раньше. Точно так же, как они и в России происходят. Вот представьте, я еду в такси, а таксист мне говорит: «Как же меня эти чурки достали!» В этот момент мне хочется сказать таксисту: мил человек, возможно, дедушка того, кого ты назвал чуркой, защищал Москву.



Ведь Панфиловская дивизия формировалась в Казахстане и в Киргизии. Но новое поколение об этом уже не знает. Да и вообще, разве знают те, кто родился в 90-е годы, как началась Великая Отечественная война, разве знают они о героях, которые нашу страну защищали?», - отметил режиссер.



Он считает, что программа переселения в Россию работает очень слабо, и русские люди ей недовольны. На протяжении 30 лет идут разговоры об упрощённой форме получения гражданства, но существенных сдвигов в решении этой проблемы не происходит.



«Важный вопрос: а где произошла перестройка? В городе Кзыл-Орда в Казахстане? Или в Чимкенте? Нет, она произошла здесь, в Москве. И с этого начал рассыпаться Советский Союз. А то, что тогда происходило с русскими в национальных республиках, каким-то образом волновало Россию? Нет», - отметил режиссер.



По его мнению, многое между странами упущено на культурном уровне.



«Мировоззрение человека формируется книгами, которые он читал в детстве, в школе, фильмами и спектаклями, которые он смотрел, – любое произведение, по сути, является идеологией. Но скажите, за 30 лет какие совместные проекты в этом плане были у России с Казахстаном? Какие картины снимались, как рассказывалось о страницах общей истории?



Предположим, картина о голодоморе, который был и на Украине, и в Казахстане, снималась совместно с украинцами. А что Россия? Почему она никак не участвует в создании проектов о славных страницах общей истории? Зато мы говорим о том, что там может случиться такой же сценарий, как на Украине, что там может быть ещё страшнее, если придут американцы. А что мы делаем для того, чтобы этого не произошло?», - задается вопросами Константин Харалампидис.



Он также отметил, что рейды активистов в Казахстане могли быть спровоцированы, в том числе и заявлениями депутатов Госдумы РФ о том, что эта страна является подарком и арендованной территорией России.



«Я знаю кинематографистов, казахов по национальности, которые выходили с предложением – на Первый канал и так далее – о совместной продукции. Это я вам говорю не понаслышке. А им сказали, сейчас, мол, это несвоевременно, какие-то у нас сложные политические отношения», - продолжил режиссер.



Он считает, Россия ничего не делает для того, чтобы было культурное объединение между двумя народами и странами, и «ничего не делает для русских людей».





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