Советник главы Крыма предложил отобрать у Зеленского квартиру в Ялте

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23 августа 2021, 13:12 Источник: Аргументы недели-Крым

Возможно, в интерьерах ялтинских апартаментов Владимира ЗЕЛЕНСКОГО будут снимать комедийное шоу «Квартал 82».

О намерениях заехать на жилплощадь ЗЕЛЕНСКОГО в Ялте, рассказал советник главы Крыма по информационной политике Олег КРЮЧКОВ. По его словам, и другие объекты украинских олигархов следует также передать крымским СМИ под дома отдыха и пансионаты.

«Хватит миндальничать!», - дал эмоциональную оценку своей инициативе экспроприации имущества экспроприаторов господин КРЮЧКОВ.

Напомним – у семьи президента Украины Владимира ЗЕЛЕНСКОГО в Ялте имеется квартира, которую риелторы оценивают более чем в 10 миллионов рублей (жилой комплекс «Император»).

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