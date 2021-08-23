Возможно, в интерьерах ялтинских апартаментов Владимира ЗЕЛЕНСКОГО будут снимать комедийное шоу «Квартал 82».
О намерениях заехать на жилплощадь ЗЕЛЕНСКОГО в Ялте, рассказал советник главы Крыма по информационной политике Олег КРЮЧКОВ. По его словам, и другие объекты украинских олигархов следует также передать крымским СМИ под дома отдыха и пансионаты.
«Хватит миндальничать!», - дал эмоциональную оценку своей инициативе экспроприации имущества экспроприаторов господин КРЮЧКОВ.
Напомним – у семьи президента Украины Владимира ЗЕЛЕНСКОГО в Ялте имеется квартира, которую риелторы оценивают более чем в 10 миллионов рублей (жилой комплекс «Император»).
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