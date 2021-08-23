Андрей Бочкарев: Сооружение пересадки между станциями метро «Проспект Вернадского» близится к завершению

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23 августа 2021, 12:45

Фото: Бочкарев А.Ю. Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев сообщил, что сооружение пересадки между строящейся станцией Большой кольцевой линии (БКЛ) метро «Проспект Вернадского» и одноименной станцией Сокольнической линии близится к завершению.



«Сооружение пересадки с БКЛ на станцию «Проспект Вернадского» Сокольнической линии на сегодня уже в высокой степени готовности. Более чем на половину выполнен демонтаж проемов в несущей стене, а готовность железобетонных конструкций составляет уже свыше 90%», - рассказал Андрей Бочкарев.



Он уточнил, что переход будет открыт одновременно со станцией БКЛ метро. По его словам, монтаж железобетонных конструкций пересадки - парапетов, лестниц, стен и опорных балок - выполнен более чем на 80%.



«К настоящему моменту в рамках возведения конструкций лестничных маршей, служебных помещений и пассажирских зон пересадочной камеры осталось уложить 80 куб. м бетона из запланированных 430», - сообщил Бочкарев.



Генеральный директор АО «Мосинжпроект» (инжиниринговый холдинг является оператором программы развития Московского метрополитена) Юрий Кравцов добавил, что на строящейся станции БКЛ «Проспект Вернадского» завершается монтаж инженерных систем.



«В настоящее время завершается монтаж систем вентиляции, включая систему дымоудаления, осуществляется оснащение электрощитовых помещений, а также монтаж металлоконструкций для протяжки кабельной продукции», - отметил Кравцов.



По его словам, параллельно с этим процессом ведутся архитектурно-отделочные работы, которые также близки к завершению.



Длина БКЛ составит 70 км, здесь разместится 31 станция, 12 из которых уже открыты для пассажиров. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин назвал строительство БКЛ метро одним из приоритетных проектов транспортного развития столицы, отметив, что общая строительная готовность крупнейшего в мире метрокольца уже превысила 80%.





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