Вакцинация от COVID-19 поможет онкобольным

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23 августа 2021, 10:24

фото Приморского краевого онкологического диспансера

Коронавирусная инфекция. Последние полтора года об этой напасти мы слышим не то что ежедневно – ежечасно. И похоже, многие стали воспринимать поток новостей о продолжающейся пандемии COVID-19 как что-то фоновое, не имеющее никакого отношения к ним самим и их домашних. Например, призывы в общественном транспорте носить маску остаются неуслышанными. О необходимости строго соблюдать гигиену рук, часто и тщательно их мыть, похоже, и вовсе забыли. Что уж говорить о вакцинации. По состоянию на 23 августа в Приморье от COVID-19 вакцинировались 370 310 жителей, из них завершили иммунизацию 314 658 человек. Вроде как приведённые цифры звучат внушительно, однако напомним, что, по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Приморскому краю (Приморсстат) численность населения на 1 июня текущего года составила один миллион восемьсот семьдесят с половиной тысяч человек. То есть, привилась от COVID-19 только пятая часть живущих в крае. Между тем, врачи и специалисты не устают повторять, что лучший способ защитит себя от опасной заразы, избежать тяжёлого течения болезни и просто сохранить жизнь – это вакцинация. Есть всего несколько причин, из-за которых делать прививку медики не рекомендуют, но их число всё время сокращается. Так, сегодня вакцинироваться призывают и ВИЧ-инфиницированных, и онкобольных. Вот что нам рассказала о возможности уберечься от опасного вируса онкобольным и их родственникам заместитель главного врача Приморского краевого онкологического диспансера Анастасия Фатеева.

– Абсолютных противопоказаний у онкопациентов нет. Скорее наоборот – именно для них есть показания к вакцинации.

- Да, но ведь иммунитет у страдающих онкологией и без того угнетён, Анастасия Валерьевна?..

- Смотрите, с начала эпидемии проводится достаточное количество наблюдательных, ретроспективных исследований, которые посвящены оценке риска смертности и тяжёлого течения COVID-19 у онкологических пациентов. И все эти исследования показывают, что риск тяжёлого течения и летальных исходов у онкопациентов гораздо выше, чем у условно здоровых людей. Более того, тяжёлое течение и период реабилитации после COVID-19 могут влиять на ход лечения основного онкологического заболевания. И всё онкологическое сообщество поддерживает идею вакцинации онкопациентов. От лица онкологов нашего диспансера хочу подчеркнуть, что призыв сделать прививку от коронавирусной инфекции – это наша искренняя забота о здоровье пациентов, в этом нет никакой политики или идеи «всемирного заговора».

- То есть любой онкобольной может смело идти на вакцинацию?

- Прежде всё же рекомендую каждому, тем более онкобольным, проконсультироваться со своим врачом-онкологом, поскольку только врач знает особенности реакции организма этого пациента на противоопухолевое лечение, особенности механизмов действия лечения, которое получает пациент. Только врач-онколог может дать соответствующую рекомендацию – противопоказана данному больному вакцинация в данный период времени или нет.

- Положим, человек находится в стойкой ремиссии и решил вакцинироваться, ему всё равно необходима проконсультироваться с врачом-онкологом? Или достаточно общей консультации с врачом-терапевтом, который осматривает тех, кто пришел на прививку?

- Терапевт, как и в случае наличия любого другого хронического заболевания, направит пациента на консультацию к узкопрофильному специалисту по данному заболеванию, то есть в случае наличия онкопатологии в анамнезе человека консультация врача-онколога необходима. Причём, не обязательно заключение именно от врача-онколога Приморского краевого онкодиспансера: у нас в крае организованы Центры амбулаторной онкологической помощи, специалисты которых могут проконсультировать пациента, также, человек может обратиться к врачу-онкологу в поликлинику по месту жительства.

- Есть ли риск, что после получения вакцины у человека с онкологией появятся побочные эффекты?

– Вообще поствакцинальные реакции, которые прописаны в инструкции к препаратам, могут возникнуть как у онкологического пациента, так и у условно здорового человека. Возможно кратковременное повышение температуры, слабость и боль в месте укола. Все те доклады, которые делают эпидемиологи, вирусологи, в том числе и наше онкологическое сообщество, подтверждают – никаких нежелательных явлений, кроме тех, что описаны и зарегистрированы, у онкологических пациентов не происходит.

- А есть ли риск, что вакцинация может спровоцировать какие-то опухолевые процессы?

– Нет. Вакцинация не может никаким образом спровоцировать опухолевые процессы, такие риски исключены. Отдельно замечу, что онкопациентам противопоказаны только «живые» вакцины, то есть те, что производят из живых микроорганизмов с пониженной вирулентностью. Но существующие в России вакцины против новой коронавирусной инфекции к ним не относятся.

- Анастасия Валерьевна, на сегодняшний у нас в стране есть четыре разрешённых к применению вакцины – это «Гам-Ковид-Вак», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт». Какую из них лучше выбрать?

- Какую вакцину лучше выбрать? Знаете, подойдёт любая из представленных сейчас на российском рынке. Отдельно могу отметить новую вакцину «Спутник Лайт», прививаться которой можно однократно, что очень актуально для онкопациентов. Но, повторю, обсудить данный вопрос лучше непосредственно со своим лечащим врачом и подобрать оптимальное для себя решение.

- А когда человеку с онкологическим заболеванием эффективнее вакцинироваться?

- Здесь есть несколько подходов. В идеале необходимо привиться за две недели до начала первого этапа лечения людям, у которых впервые выявленная онкопатология. Также это касается пациентов, которым назначена химиотерапия, – сделать прививку рекомендуется за две недели до начала первого курса. В других, более сложных ситуациях, например, когда пациент уже проходит определённое лечение, показаны другие рекомендации по вакцинации. Так, тем, у кого было хирургическое вмешательство, рекомендуют прививаться только после окончания срока реабилитации.

Те пациенты, которые получали лучевую терапию, могут привиться в срок до трёх месяцев после окончания лечения. Но тут важно понимать, какое лечение дальше планирует получать данный конкретный пациент, поэтому опять же необходима консультация с врачом-онкологом.

Пациенты, которые получают лекарственную противоопухолевую терапию, противоопухолевые гормональные препараты, могут привиться в любой период времени. Никаким образом гормональные препараты не влияют на иммунную систему и не вызывают иммуносупрессию. Это касается и пациентов, которые получают терапию чек-поинт ингибиторами (иммунотерапию).

Пациенты, которые проходят таргетную терапию, особенно таблетированную, могут прививаться даже во время лечения – нет никаких противопоказаний.

- Возможна ли вакцинация при химиотерапии?

– Если больной проходит химиотерапию с применением цитостатиков, которые могут вызывать иммуносупрессию, то решение о вакцинации такого пациента должен принимать только его лечащий врач.

Если определено количество курсов хиимотерапии, которые должен пройти пациент, то привиться необходимо или до начала первого курса, или, если пациент уже лечится, через две-три недели после завершения лечения.

Если пациенту планируется более длительное лечение химиотерапией и прерывать его не рекомендуется, то возможно пройти вакцинацию между курсами лечения. Если перерыв составляет двадцать один день, то через четырнадцать дней после предыдущего курса при условии отсутствия гематологической токсичности.

Самая сложная ситуация – это пациенты, которым планируется высокодозная химиотерапия и аутотрансплантация костного мозга: им рекомендуется привиться не ранее, чем через три-шесть месяцев после последнего курса лечения. Это связано с тем, что, как правило, эти пациенты находятся в состоянии тяжёлой иммуносупрессии.

- Надо ли онкобольным как-то особенно готовиться к вакцинации?

- Нет, никакой дополнительной подготовки не требуется. Надо лишь беречь своё здоровье. Не стоит ориентироваться на мнения псевдоучёных из социальных сетей и тому подобных источников. Прислушивайтесь только к своему лечащему врачу, только доктора знают всю доказательную базу и владеют информацией о проведённых исследованиях, видят их результаты и могут их правильно интерпретировать. Те, кто не имеет никакого отношения к медицине и не является специалистом в этой области, не могут быть авторитетным мнением. Посоветуйтесь со своим врачом-онкологом в какой период времени вам лучше вакцинироваться и примите меры по сохранению своей жизни и по профилактике тяжёлого течения COVID-19.

Опыт врачей Приморского краевого онкологического диспансера наглядно демонстрирует, что пациенты, которые в результате длительной реабилитации вследствие тяжёлого течения инфекции не получают специализированного лечения, имеют значительно больше рисков прогрессирования онкопатологии и летальных исходов. К сожалению, это так. Вакцинация – это не политическая игра, как думают многие, а возможность сохранить вашу жизнь и здоровье.

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Напомним, все действия по защите от новой коронавирусной инфекции проводятся в рамках реализации региональной госпрограммы «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020 - 2027 годы.

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