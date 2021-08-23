Челябинцы могут всю ночь бесплатно смотреть фильмы в кинотеатре

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23 августа 2021, 06:43 Анна Семенова

Всю ночь смотреть новые фильмы можно будет бесплатно. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

Акцию раз в году устраивают в «Знамени».

Всероссийская ночь кино – праздник для старейшего челябинского кинотеатра важный. Каждый год вот уже восемь лет «Знамя» устраивает в честь этого события акцию для горожан – бесплатно крутят кино всю ночь.

Нынешний год исключением не станет. 28 августа, в субботу, можно будет увидеть четыре фильма подряд. В программе фильм «Огонь» об отряде пожарных, спасающих леса Карелии от пожара; «Конек-Горбунок» с Антоном Шагиным в главной роли; Фильм «Пальма» о верном четвероногом друге. И еще одна кинолента, чье название станет для гостей сюрпризом.

Обещана также развлекательная программа: театрализованное представление и танцы (будет играть диджей).

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