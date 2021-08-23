Конкурс для молодых специалистов Приморья вступает в заключительную стадию

Аргументы Недели → Общество 13+

23 августа 2021, 05:11

фото из архива еженедельника "Аргументы неделi.Приморье"

Итоги второго краевого конкурса молодых специалистов подвели в Приморье. Как рассказала директор краевого департамента по делам молодёжи Елена Томчук, теперь 29 его победителям и призёрам собеседование с работодателями, которое определит, кто попадет на предприятия и получит господдержку из краевого бюджета.

Елена Томчук отметила, что проект этого года показал повышенный интерес молодёжи к востребованным в экономике края отраслям.

Например, из 29 участников 10 претендуют на должность ветеринарного врача или его помощника. Сразу четыре кандидата готовы устроиться на авиационный завод «Прогресс» в Арсеньеве, также очень востребованы оказались инженерные вакансии.

«В ближайшее время пройдут собеседования победителей и призёров с работодателями. По итогам этих встреч будут приняты окончательные решения о трудоустройстве. В случае положительного ответа мы назначим дополнительные выплаты к заработной плате из краевого бюджета», – пояснила директор департамента по делам молодёжи.

Речь идёт о ежемесячной денежной выплате молодому специалисту в размере 12 тысяч рублей и возможности профессионального развития и карьерного роста на предприятии, помощи и сопровождении специалистами краевого правительства с возможностью встреч с профильными министрами, председателем правительства, губернатором Приморья. Если для устройства на работу молодому специалисту потребуется переехать в другой район края, доплату с12 тысяч увеличат до 22 тысяч рублей в случае невозможности предоставления служебного или арендного жилья.

Новые меры поддержки молодых специалистов в Приморье внедрены в 2020 году по инициативе председателя краевого правительства Приморья Веры Щербина. Помимо финансовой поддержки врачей и учителей за год в крае также разработаны два дополнительных механизма содействия трудоустройству молодых кадров. Ещё один проект – для студентов старших курсов вузов, готовых прийти на работу в органы государственной власти, – «Включайся в госуправление» стартует в самое ближайшее время.

Напомним также, что в крае реализуется региональная государственная программ «Содействие занятости населения Приморского края на 2020 - 2027 годы».

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