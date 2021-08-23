Липовый мёд из Приморья порадует многих и в крае, и за его пределами

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23 августа 2021, 05:04

фото из архива еженедельника "Аргументы неделi.Приморье"

Пчеловоды Приморья завершили сбор липового мёда урожая 2021 года. Полезного продукта собрано больше трёх с половиной тысяч тонн.

Как уточнили в министерстве сельского хозяйства Приморского края, в этом году пасечники накачали около 3,8 тысячи тонн липового мёда.

«Это больше, чем в среднем по России», – отметили в ведомстве.

Между тем, сложные климатические условия минувшей зимы, когда на край обрушился небывалый «ледяной» дождь, и лета этого года с аномальной жарой нанесли ущерб природе. Однако крылатые труженицы не подвели пчеловодов.

Порадовала и Уссурийская тайга, уникальный уголок нашей страны, один из последних, где остались нетронутые леса. Этот год оказался благоприятным для ценного лекарственного растения и редкостного медоноса – краснокнижного диморфанта. Считается, что мёд с цветков этого дерева обладает специфическими целебными качествами, и народная и традиционная медицина рекомендуют принимать его для профилактики гриппа и простуды, укрепления сосудов, повышения стессоустойчивости, укрепления иммунитета… Запастись редким диморфантовым мёдом приморцы смогут на очередном, пятом фестивале «Анучино – медовое раздолье!», который состоится в селе Анучино 28 августа.

Но основным фестивальным продуктом станет липовый мёд.

«Экологически чистый липовый мёд собирается в так называемом «липовом поясе» Приморья – в Анучинском, Чугуевском муниципальных округах, Яковлевском, Спасском, Кировском и Пожарском районах», – рассказали специалисты краевого минсельхоза.

Сегодня в крае, по поручению губернатора Олега Кожемяко, ведётся работа по повышению экспортного потенциала пчеловодства. Установлены «зоны покоя» дикорастущей медоносной липы площадью 1,2 миллиона гектаров. Также в Уссурийске работает аккредитованная ветеринарная лаборатория, способная произвести оценку качества мёда в соответствии с требованиями потребителей из стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Кроме того, поддержка производства полезного продукта осуществляется в рамках реализации региональной госпрограммы «Развитие сельского хозяйства Приморского края» на 2020 - 2027 годы.

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