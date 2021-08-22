Сестра Кристины Асмус обвинила Полину Гагарину во лжи: «Накипело»

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22 августа 2021, 21:58

Полина Гагарина, фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Гимнастка и профессиональный каскадер Карина, младшая сестра актрисы Кристины Асмус, призвала певицу Полину Гагарину «не обесценивать работу» ее коллег. Так она отреагировала на видео с прыжком из автомобиля, которое опубликовала артистка.

«Накипело… Прыжок лично выполняла крутейшая Света Токарская. Полина Гагарина, с уважением к вам отношусь, у вас хорошая физическая форма. Но, пожалуйста, не обесценивайте нашу работу! Артисты часто говорят, что опасные и сложные вещи на съемках они делали сами. Мы искренне не понимаем, почему вы стесняетесь говорить о нашей профессии?!» - обратилась она к певице.

По ее словам, Гагарина в stories сообщила, что выполняла прыжок сама. Карина добавила, что каскадеры рискуют жизнью ради того, «чтобы герой был крут в кадре». Сестра популярной актрисы отметила, что любой трюк требует тщательной подготовки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от KARINA ASMUS (@karina____asmus)

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