Экс-президент Латвии Валдис Затлерс: У каждого есть свои страхи
22 августа 2021, 19:18Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН
В Латвии обнаружили несколько поддельных ковид-сертификатов. Полиция возбудила несколько уголовных дел! Почему люди боятся вакцинироваться? Свое мнение высказал экс-президент Латвии Валдис Затлерс.
« У всех людей есть страхи. У одного есть страх высоты, у другого – лошади или замкнутого пространства. Потому и неудивительно, что есть страх перед вакцинацией. Это по-человечески нужно понимать, это нужно принимать. Что касается поддельных ковид-сертификатов, то это уже мошенничество. Как говорится, есть соглашение между двумя людьми, значит это групповое мошенничество. Человек может иметь собственное мнение и не быть вакцинированным, но он не должен обманывать других людей, получив льготы вакцинированных, сохраняя свое негативное отношение», - заявил экс-президент, врач Валдис Затлерс.
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