Глава Минпромторга РФ сообщил о разработке нового самолета «Судного дня»

Аргументы Недели → Общество 13+

22 августа 2021, 19:38 Источник: Интерфакс

Ил-80, фото: сайт Минобороны РФ

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил, что в сфере авиационной промышленности начали разработку нового самолета «Судного дня» на замену Ил-80.

Мантуров отметил, что заказчиком таких машин является военное ведомство. Он добавил, что авиационная промышленность может выпускать самолеты всех классов, в том числе и самолеты такого назначения.

Новый самолет «Судного дня» могут создать на базе пассажирского Ил-96. Машины используются для эвакуации руководства страны в случае полного уничтожения наземной и спутниковой инфраструктуры. Воздушные командные пункты могут быть задействованы в случае ядерной войны. С борта авиалайнера можно управлять всеми видами войск, а также заправляться в воздухе.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости