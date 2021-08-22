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Глава Минпромторга РФ сообщил о разработке нового самолета «Судного дня»

, 19:38 Источник: Интерфакс

Глава Минпромторга РФ сообщил о разработке нового самолета «Судного дня»
Ил-80, фото: сайт Минобороны РФ

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил, что в сфере авиационной промышленности начали разработку нового самолета «Судного дня» на замену Ил-80.

Мантуров отметил, что заказчиком таких машин является военное ведомство. Он добавил, что авиационная промышленность может выпускать самолеты всех классов, в том числе и самолеты такого назначения.

Новый самолет «Судного дня» могут создать на базе пассажирского Ил-96. Машины используются для эвакуации руководства страны в случае полного уничтожения наземной и спутниковой инфраструктуры. Воздушные командные пункты могут быть задействованы в случае ядерной войны. С борта авиалайнера можно управлять всеми видами войск, а также заправляться в воздухе.

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