22 августа в России отметили День государственного флага
22 августа 2021, 17:54
В воскресенье, 22 августа, в России отметили День Государственного флага. Его празднуют с 1994 года.
Президент страны Владимир Путин принял участие в торжественной церемонии поднятия флага России в честь знаменательной даты. Мероприятие прошло в Парке Победы на Поклонной горе в Москве.
«Подъём бело-сине-красного полотнища на верхушку флагштока близ монумента Победы сопровождался «Славься» Михаила Глинки в исполнении президентского оркестра, далее прозвучал гимн России», - сообщили в пресс-службе Кремля.
Кроме того, по всей стране прошли праздничные мероприятия: концерты, флешмобы и квесты.
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