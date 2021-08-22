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22 августа в России отметили День государственного флага

, 17:54

22 августа в России отметили День государственного флага
Владимир Путин, фото: kremlin.ru

В воскресенье, 22 августа, в России отметили День Государственного флага. Его празднуют с 1994 года.

Президент страны Владимир Путин принял участие в торжественной церемонии поднятия флага России в честь знаменательной даты. Мероприятие прошло в Парке Победы на Поклонной горе в Москве.

«Подъём бело-сине-красного полотнища на верхушку флагштока близ монумента Победы сопровождался «Славься» Михаила Глинки в исполнении президентского оркестра, далее прозвучал гимн России», - сообщили в пресс-службе Кремля.

Кроме того, по всей стране прошли праздничные мероприятия: концерты, флешмобы и квесты.

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