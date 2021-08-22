Латвия разрешила трем семьям нелегалов пересечь границу

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22 августа 2021, 17:30 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Ситуация с нелегальными мигрантами, увы, осложнилась на границы Латвии из-за погодных условий.

Вчера, 21 августа, на границы с Беларусью несколько часов шел сильный дождь. Нелегальные мигранты, которые «пришли» из Белоруссии, но не смогли пересечь границу Латвии, пограничники не пустили, вынуждены находиться на нейтральной территории, сидели под дождем, завернутые в мешки для мусор… Семьи были с детьми.

В таком нелегальном положении мигранты из Ирака 12 дней находились в лесу.

Латвия приняла решение: 11 иракцам из группы (41 человек), включая пятерых детей в возрасте до трех лет, разрешила въехать в страну из-за риска переохлаждения или замерзания. Люди доставлены в Даугавпилсский центр для задержанных иностранцев.

Что будет с ними далее?

Латвия может организовать доставку мигрантов обратно в Ирак… из аэропорта «Рига».

Почему в Ирак?

«Эти люди изъявили желание вернуться в Ирак. Белорусская сторона их не забирает. Мы видим, что делается прямо противоположное: попытка вытеснить их на территорию Латвии», - так прокомментировал ситуация представитель МВД Дмитрий Трофимов.

Что происходит? Почему Белоруссия не хочет принимать у себя этих людей? Ситуация страшная: маленькие дети в лесу, которые вынуждены спать под дождем…

Большинство мигрантов, которые пытаются попасть в Латвию из Белоруссии, сами откровенного говорят, что «через границу их отправили в принудительном порядке и не позволяют вернуться в Беларусь»… И большинство нелегалов хочет вернуться на родину. Их слова повторил исполняющий обязанности главы Даугавпилсского центра размещения иностранцев Артур Гаревичс-Юревич.

И что мы видим?

Латвия приняла больных детей…и не только детей…

Что думают латвийцы, которые видят своими глазами ситуацию?

«С… Вам не стыдно? Дети под дождем? Пустите женщин и детей!»

«Этого и добивается Лукашенко! Ему же детей не жаль! У него амбиции. Они же из Беларуси пришли. Почему их пограничники Белоруссии пропустили? Просто хочу получить ответ?»

Действительно, а почему Беларусь пропустила нелегалов? Простой вопрос…

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