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Сергунина: Более 160 тематических маршрутов по столице уже доступно в онлайн-гиде «Узнай Москву»

, 14:31

Сергунина: Более 160 тематических маршрутов по столице уже доступно в онлайн-гиде «Узнай Москву»
Фото: Global Look

Свыше 60 тыс. просмотров набрал раздел «Маршруты» на портале и в мобильном приложении «Узнай Москву». Сад «Эрмитаж», Чистые пруды, Арбат – всего в онлайн-гиде более 160 различных предложений. Среди маршрутов немало и авторских.

По словам заммэра столицы Натальи Сергуниной, благодаря проекту "Узнай Москву" жители могут лучше узнать свой город, познакомиться с историей знаковых зданий, интересными фактами об отдельных улицах и даже целых районах.

С начала июня на сайте можно найти несколько тематических маршрутов. Прогулка по Останкинскому району и Люблино, аудиогид «Достоевский в Москве: детство на Божедомке», а также «Куда Гиляровский Станиславского водил: пять главных зданий Басманного района».

Летом большой популярностью пользовались прогулка по центру города «Покажи Москву», авторский маршрут по Москве детства с Филиппом Смирновым и аудиогид по саду «Эрмитаж».

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