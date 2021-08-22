Синоптик Шувалов рассказал, что температурные рекорды отмечаются в Поволжье, на Урале и в прилегающих областях Западной Сибири

Аргументы Недели → Общество 13+

22 августа 2021, 13:33

pixabay.com

Начавшиеся с середины текущей недели температурные рекорды в российских регионах затрагивают преимущественно Урал, Поволжье и прилегающие области Западной Сибири. Этой информацией поделился руководитель прогностического центра “Метео” Александр Шувалов.

Он отметил, что накануне рекорды температуры продемонстрировали на востоке такие города, как Ханты-Мансийск, Тюмень и Тобольск. Что касается центра, то речь идет о Чебоксарах и Екатеринбурге. Говоря о рекордах на западе, специалист в беседе с RT назвал Ульяновск, Уфу, Пермь, Самару и Красноуфимск. Однако, по словам синоптика, в этих регионах прогнозируется понижение температуры.

При этом Шувалов подчеркнул, что понижение будет “очень постепенным”. В этой связи, как добавил специалист, до пятницы жарко будет в Ханты-Мансийске, Тюмени и Тобольске, до среды - в Оренбурге и Челябинске, до вторника - в Екатеринбурге.

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