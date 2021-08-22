Челябинцы обожают комментировать чужие объявления в соцсетях

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22 августа 2021, 11:24 Анна Семенова

Челябинцы оказались щедрыми на комментарии. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

Южноуральцев больше всего «цепляют» посты о продаже автомобилей и мужского гардероба.

Анализировать активность пользователей популярной соцсети Вконтакте решили не случайно. Сервис с объявлениями появился здесь недавно и интересно посмотреть, как он развивается. А о том, что комментарии и прочие радости в виде лайков и репостов в разы увеличивают шансы отыскать своего покупателя, знает сегодня даже самый непродвинутый пользователь.

Итак, самые щедрые на комментарии под объявлениями жители оказались в Казани. Здесь активные беседы идут под каждым третьим постом. «Серебро» досталось Краснодару, где комментируют объявления 28% жителей. И на третьем месте, с отставанием всего в 1% идет Челябинск. Наши земляки в 27% случаев активничают в объявлениях. Причем чаще всего обсуждения можно найти под постами о продаже б/у автомобилей и … предметов мужского гардероба.

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