В Челябинске в честь Дня российского флага телебашня окрасится в триколор
21 августа 2021, 19:29 Анна Семенова
Увидеть красивую подсветку можно вечером 22 августа.
Завтра Россия будет отмечать 30-летие государственного флага. В 1991 году Верховный Совет РСФСР принял постановление "Об официальном признании и использовании Национального флага РСФСР", которым постановил считать исторический флаг России — полотнище из равновеликих горизонтальных белой, лазоревой, алой полос — официальным Национальным флагом РФ.
Праздничным днем 22 августа считается с 1994 года, именно тогда был подписан указ президента. Отмечать круглую дату страна будет различными мероприятиями. Завтра, в числе прочего, в Челябинске включат праздничную подсветку на телебашне. Триколор включится в 22:00 на два часа. Находится вышка в Советском районе, по ул. Орджоникидзе, 54В.
Кстати, не все знают, что означают цвета нашего флага. Считается, что белый цвет - это мир, чистота, совершенство. Синий — вера и верность. Красный - сила, кровь, пролитая за Отечество.
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