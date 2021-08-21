Зачем глава airBaltic ходил к министру?

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21 августа 2021, 18:14 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: депутат Сейма Рамона Петравича

Не прошло и года, как национальной компании airBaltic вновь понадобились деньги! По словам министра сообщения Латвии Талиса Линкайтса, кабинет министров концептуально поддержал вложение до 90 миллионов евро в основной капитал авиакомпании.



Пройдемся по фактам: в прошлом году правительство Латвии щедрой рукой «вложило» в авиакомпанию 250 миллионов евро. Официальная «версия» - поддержка в условиях кризиса! И года не прошло, как вновь «подношения» - 90 миллионов! А куда «испарились» 250 миллионов? Точной информации, увы, нет! Сказано – поддержка!



В 2020 году латвийская авиакомпания работала с убытком: 265 миллионов евро, оборот был на 72% ниже, чем годом ранее. В том же году авиакомпания уволила 1000 сотрудников.



Удивительно, но зачем еще «давать» авиакомпании очередные миллионы?



По словам министра сообщения, некогда члена совета AirBaltic Corporation, государственного уполномоченного SIA Baltic International Airlines, Талиса Линкайтса, «для Латвийского государства важно создать Рижский аэропорт в качестве авиационного узла Северной Европы, и мы обеспечиваем это, поддерживая национальную компанию».



Святые Угодники! Аэропорт «Рига» и авиакомпания airBaltic – разные «вещи»! При чем тут аэропорт и 90 миллионов авиакомпании? Из слов министра можно понять, что речь идет о транзите… «Прилетел» и «улетел»! Тогда следовало бы вкладывать деньги в аэропорт «Рига», чтобы «получить» главный узел Северной Европы!



Видимо, г-н Линкайтс «выдал» сию речь по принципу – people «схавает»! Надо же сказать что-то!



Еще момент! В июле глава национальной компании Мартин Гаус в эфире Латвийскому радио заявил (видимо, на «голубом» глазу), что обороты авиакомпании стали расти: только за июль этого года было перевезено на 90% пассажиров больше, чем в июне! Дела пошли в гору, по словам Гаусса…Так зачем же вновь «побираться», если дела пошли на лад?



Видимо, дело не в пассажирах, и не в перевозках, а в личных интересах, «откатов», «отмывов» для всех экс-членов, нынешних и «перспективных»! А как иначе можно подумать?



Вот латвийский «пипл» так и думает:



«Ну, вы совсем не понимаете? Почти все акции принадлежат членам определенной коалиции… Уставной капитал надо увеличивать много, много, много раз… А платить народ будет!»



«Закройте эту прачечную под названием airBaltic! Это убыточная авиакомпания тянет экономику на себя! И все из карманов людей! Что дала в последние годы эта авиакомпания в плане экономики? Выплату дивидендов частным лицам! Сколько нашими жителями вложено в эту компанию уже? Может, пора выходить на митинг?»



«Пока не поднимут «на вилы» этих воров, то ничего не будет! Фирма «Рога и Копыта» под «крышей» государства!»



Напомним, что кабинет министров концептуально поддержал идею очередной «выдачи» денег убыточной авиакомпании!



Открою секрет: когда шло «голосование» кабинета министров, чтобы «поднести» 250 миллионов евро airBaltic, то только один министр не согласился поставить свою подпись под, мое мнение, этой «авантюрой» - министр благосостояния (на тот момент) Рамона Петравича! Почему?



Экс-министр благосостояния Латвии, депутат Сейма Рамона Петравича:



«Я не думала, что это хорошая идея… Где гарантии того, что еще, в скором времени, не понадобятся деньги? Это очень большие финансы. Ко мне приходил г-н Гаусс и рассказывал о своем бизнес-плане, о дальнейшем развитии авиакомпании… Это было уже после того, как я высказала свое мнение… Просто рассказывал о бизнес-плане. Я сказала, что у нас плачевная ситуация с пенсиями, пособиями, а мы должны выложить такие огромные деньги в авиакомпанию? Сперва следует, простите, накормить своих людей, а уже потом… все остальное!»



Что же получается? Одна хрупкая женщина сумела сказать – «нет»! А, что же «бравые» министры-мужчины? Засунули, сорри, языки в муфты? Браво, Рамона!



А, где же инвесторы, о которых так «распыляется» Мартин Гаусс? Латвийцы уже слушают эти «истории» несколько лет, а «воз и ныне там!»



Господа инвесторы, есть желание «присоседиться» в такой странной ситуации к национальной авиакомпании? Желающих, увы, нет! Но не все потеряно: стоит только устроить день открытых дверей в государственной психиатрической лечебнице Латвии, и сразу отбоя от инвесторов не будет! А пока… несите, дорогие латвийцы, деньги в карманы экс-членов, нынешних и потенциальных!

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