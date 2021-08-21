Андрей Бочкарев: Обновленный Старо-Рублевский путепровод откроют осенью 2022 года

Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев сообщил, что реконструкцию Старо-Рублевского путепровода на западе столицы завершат в третьем квартале следующего года.
«В ходе реконструкции путепровода будет построено и реконструировано порядка 2 км дорог. Проектом предусмотрел возведение двух параллельных эстакад-съездов с путепровода – один на Северный дублер Кутузовского проспекта, другой – на улицу Герасима Курина и Рублевское шоссе», - рассказал Андрей Бочкарев.
Он уточнил, что после реконструкции ранее не связные между собой улицы Герасима Курина и Ивана Франко соединят между собой.
«Сейчас ведутся работы по строительству опор съезда с Рублевского шоссе на Северный дублер Кутузовского проспекта и тоннеля на пересечении с улицей Герасима Курина, также продолжается реконструкция старого путепровода», - добавил заместитель мэра столицы.
По его словам, готовность объекта составляет более 30%, а запустить движение по обновленному путепроводу планируется в третьем квартале 2022 года.
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