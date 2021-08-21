Андрей Бочкарев: Обновленный Старо-Рублевский путепровод откроют осенью 2022 года

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21 августа 2021, 18:05

Фото: Бочкарев А.Ю., соцсети

Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев сообщил, что реконструкцию Старо-Рублевского путепровода на западе столицы завершат в третьем квартале следующего года.



«В ходе реконструкции путепровода будет построено и реконструировано порядка 2 км дорог. Проектом предусмотрел возведение двух параллельных эстакад-съездов с путепровода – один на Северный дублер Кутузовского проспекта, другой – на улицу Герасима Курина и Рублевское шоссе», - рассказал Андрей Бочкарев.



Он уточнил, что после реконструкции ранее не связные между собой улицы Герасима Курина и Ивана Франко соединят между собой.



«Сейчас ведутся работы по строительству опор съезда с Рублевского шоссе на Северный дублер Кутузовского проспекта и тоннеля на пересечении с улицей Герасима Курина, также продолжается реконструкция старого путепровода», - добавил заместитель мэра столицы.



По его словам, готовность объекта составляет более 30%, а запустить движение по обновленному путепроводу планируется в третьем квартале 2022 года.





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