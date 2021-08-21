Памяти Вии Фрицевны Артмане

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21 августа 2021, 14:12 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

21 августа 1929 года родилась актриса Вия Фрицевна Артмане… Та, которая принесла славу Латвии, той, которой рукоплескала Россия… Королева! Так ее называют на Родине…

Тихое августовское утро… На Рижском Покровском кладбище практически нет людей. Тут нашла свое последние пристанище актриса Вия Артмане.

Как актриса Вия Фрицевна пережила великую славу, а как женщина – трагедию. Уходила в иной мир гениальная актриса страшно: в психиатрической лечебнице небольшого городка Стренчи. До самого конца Вия Фрицевна сохранила ясный ум и никого не винила… За несколько месяцев до своей кончины актриса приняла православную веру. Так хотела она сама.

«Судьба мне улыбалась. Счастлива ли я была? Полностью не чувствовала себя счастливой. Меня никто не жалел… Только мама. Со мной не было рядом надежного мужчины. Да, был актер, отец моих детей, но любимого не было. Никого не виню… Так сложилась моя судьба. Бог простит»,- перед кончиной говорила актриса.

Почему Вия Фрицевна оказалась в лечебнице? Ее близкие утверждали, что содержать больного человека – большие траты… Но, кто мы такие, чтобы осуждать? Бог простит…

Мне страшно от другого: кто вспомнил из известных, титулованных латвийцев, что сегодня День Рождения великой актрисы? Кто пришел возложить цветы на Покровское кладбище? Кто сказал «спасибо» той, которая столько лет дарила нам, зрителям, радость?

Могила Вии Артмане чистенькая, ухоженная… практически без цветов в день ее рождения… Но отдать дань памяти актрисе все же нашлись люди – ее поклонники…

Депутат Сейма Рамона Петравича: «Вия Артмане – слава и память Латвии. Она для меня гениальная актриса, красивая женщина с трагической судьбой. Я пришла по личным мотивам… Мне это нужно… Просто нужно».

Мы долго стояли у могилы актрисы и каждый думал о своем… Мне посчастливилось знать Вию Фрицевну, общаться с ней, обнимать ее. Я успела сказать «спасибо» гениальной актрисе.

Интересно, Вия Артмане любила при жизни котов, и сегодня около ее могилы появился кот…

С Днем Рождения, Вия Фрицевна. Царствие Небесное… Мы помним!

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