Эксперты по информационной безопасности дали советы по защите от мошеннической схемы с «бесплатной пиццей»

Аргументы Недели → Общество 13+

21 августа 2021, 13:20

фото: pixabay.com

Мошенники придумали способ украсть банковские данные клиента с помощью сайтов, которые обещают гражданам «бесплатную пиццу». Эксперты по информационной безопасности раскрыли, что этот способ не новое изобретение.

Алексей Лукацкий в беседе с RT поделился, что «мошенники ещё во время первой волны коронавируса достаточно активно создавали фальшивые сайты, имитирующие работу различных компаний, которые разносят пиццу, суши».

По словам эксперта, сейчас мошенники используют ту же схему, собирая конфиденциальную информацию клиентов банка, потом используя её для хищения денежных средств.

Александр Власов объяснил, что, как правило, россияне попадают на мошеннические сайты при помощи баннеров, рассылок или ссылок в соцсетях, которые «заманивают» пользователей акциями и новинками.

Специалисты по информбезопасности посоветовали не открывать такие ссылки, а если есть название компании, можно зайти на её официальный сайт и узнать, есть ли такая акция.

Также можно позвонить в компанию и уточнить, проводится ли акция.

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