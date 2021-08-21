Внучка Лукашенко поступила в МГУ, но экзамены сдать на общих основаниях не смогла

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21 августа 2021, 13:31 Источник: Telegtam-канал Дмитрия Болкунца

Фото: TUT.BY

Внучка белорусского президента Лукашенко Анастасия поступила в МГУ имени М.В. Ломоносова. Если верить спискам зачисленных студентов, она будет учится на филолога, но экзамен по русскому языку девушка сдать на общих основаниях не смогла.

Как пишет белорусский политолог Дмитрий Болкунец, «ее определили сдавать «русский для иностранцев» в группу с китайцами и гражданами нескольких других стран. На их фоне она и набрала 90 баллов». Вместе с Анастасией в Москву перебралась и ее сестра Дарья. Еще в прошлом году стало известно, что обе они забрали документы из лицея БГУ. А потому встает резонный вопрос – почему в списках поступивших нет второй сестры? Говорят, что Даша поступить на общих основаниях не смогла и вопрос о ее зачислении будет решаться по-другому.

Анастасия и Дарья являются дочерями Дмитрия Лукашенко, среднего сына президента Белоруссии, который руководит спортивными проектами.

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