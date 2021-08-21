Информагентство «Общественная Служба Новостей» вошло в лидеры рейтинга цитируемости российских СМИ

Аргументы Недели → Общество 13+

21 августа 2021, 13:07

На таком высококонкурентном рынке, как рынок медиа, нечасто появляются новые серьёзные и мощные игроки. В этом году лидером роста стало новое независимое информационное агентство «Общественная Служба Новостей».



В июле коллеги вошли в Топ-40 российских электронных медиа по посещаемости по рейтингу Liveinternet и в Топ-30 по цитируемости (по рейтингу Медиалогии). Поздравляем коллег с большим творческим достижением и желаем дальнейшего продвижения вверх по лестнице российских медиа.

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