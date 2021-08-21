Глава Заиграевского района Бурятии Александр Бурлаков уточнил информацию о побеге осужденных из психоневрологического диспансера
21 августа 2021, 12:07Источник:
ТАСС
Глава Заиграевского района Бурятии Александр Бурлаков уточнил информацию о побеге осужденных из психоневрологического диспансера. По словам чиновника, сбежали семеро осужденных, которые находились на принудительном лечении в психоневрологическом диспансере в селе Новая Брянь.
Бурлаков добавил, что перед побегом они устроили погром и ранили санитаров. Трое из сбежавших осуждены за тяжкие преступления, четверо — за преступления средней тяжести и мелкие проступки. Всего в отделении находилось около 60 пациентов.
Ранее в субботу о побеге осужденных сообщал глава республики Бурятия Алексей Цыденов. Он призвал местных жителей проявлять бдительность и следить за детьми. Также Цыденов сообщил, что на место направлены бойцы ОМОНа и СОБРа и руководство МВД региона.
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