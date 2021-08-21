Чиновники Кемерово посчитали, что больше 6 квадратных метров инвалиду-колясочнику не нужно, и попытались переселить его в каморку

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21 августа 2021, 12:10 Источник: Сибдепо

Кемеровские чиновники решили что больше 6 квадратных метров инвалиду на коляске Александрау Бодулину для жизни не нужно, и попытались переселить его в каморку. И все для его же блага. Потому что сейчас он живет в «двушке» на втором этаже аварийного дома, в котором нет пандусов.

Понятно, что пенсионер от такой «заботы» отказался, да еще и назвал ее издевательством. «Я туда даже если на коляске заеду, то не развернусь. У Навального в тюрьме камера больше! Зачем смеяться-то?», — возмутился мужчина. По закону Александру на двоих с супругой положено не менее 28 квадратных метров. Но законы у нас, как известно, писаны не для всех.

Кстати, в этом аварийном доме живут еще три инвалида. Как? А вот так, как показал журналистам Александр Бодулин.

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