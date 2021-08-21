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Сергей Фургал оценил отстранение своего cына на выборах: это не последняя его кампания

, 11:35

Сергей Фургал оценил отстранение своего cына на выборах: это не последняя его кампания

Уже восьмой адвокат берется за защиту опального экс-губернатора Сергея Фургала. Сейчас Дмитрий Довгий разбирается в нюансах уголовного дела, а заодно и передает новости из СИЗО № 2 «Лефортово».

Он сообщил, что Сергей Иванович поддержал своего сына Антона, которого недавно отстранили от участия в выборах. «Сын молодец, получил хороший опыт, попробовав свои силы на выборах в Госдуму. Это не последняя его кампания», - уверен опальный политик.

Кроме того, Сергей Фургал передавал привет жителям Хабаровского края, интересовался событиями, происходящими в регионе. «Сергей Иванович чувствует себя отлично, пребывает в хорошем настроении. Он полон сил, уверен, что мы победим — готов в суде защищать свое доброе имя», - отметил адвокат Дмитрий Довгий.

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