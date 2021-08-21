Минстрой России пообещал предоставить жильё всем очередникам до 2030 года

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21 августа 2021, 10:19 Источник: ТАСС

фото: pixabay.com

В России около 854 тысяч семей из льготных категорий - очередники на получение жилья. Минстрой России решает вопросы обеспечения россиян жильем.

В проекте паспорта госпрограммы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ", размещенном на портале проектов нормативных правовых актов, говорится, что планируется улучшить жилищные условия людей с инвалидностью-очередников и семей, имеющих детей-инвалидов и отдельных категорий граждан, проживающих на территории Республики Крым и города Севастополя уже до 2025 года, а до 2030 года всех остальных очередников.

Соответственно, к 2030 году планируется ликвидировать накопившуюся очередь и перейти на обеспечение жильем льготников в плановом порядке. Для этого, по оценкам Минстроя, необходимо около 1,5 трлн рублей из федерального бюджета.

Для реализации этой задачи предполагается создать единый реестр нуждающихся в улучшении жилищных условий, повысить адресность поддержки и упростить систему обеспечения жильем детей-сирот.

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