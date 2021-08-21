Условия и тонкости, для получения пособий на детей в 2021 году

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21 августа 2021, 00:01 Константин Куликов,

Фото из открытых источников

Конституция РФ Статья 39 часть 1. Каждому гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, установленных законом.

Виды государственных пособий гражданам, имеющим детей, порядок назначения пособий и межведомственное информационное взаимодействие в целях назначения и выплаты пособий регламентируются Статьёй 3, Федерального закона N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" от 19.05.1995.

Согласно Статьи 5.1., указанного закона, исчисление среднего заработка при назначении пособия по беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком лицам, подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом N 255-ФЗ "Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством" от 29 декабря 2006 года.

О пособиях и выплатах для семей с детьми и других мерах господдержки, можно узнать тут.

С июля 2021 года семьи с детьми могут оформить еще одно ежемесячное пособие — теперь и на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет. (Федеральный закон N 81-ФЗ от 19.05.1995 в редакции Федерального закона от 26.05.2021 N 151-ФЗ). Но не все семьи с такими детьми, а единственные родители или те, кто имеет право на алименты. И только если такая семья нуждается в господдержке (имеет низкий доход и не очень много имущества). Назначение и выплату пособий для беременных женщин и для одиноких родителей будет осуществлять Пенсионный фонд России. Кратко с информацией можно ознакомиться на официальном сайте. Пособие выплачивается со дня достижения ребенком возраста 8 лет, если обращение за его назначением последовало не позднее 6 месяцев со дня достижения ребенком такого возраста. В остальных случаях, указанное пособие выплачивается со дня обращения за его назначением. Пособие устанавливается на 12 месяцев, но не более чем до достижения ребенком возраста 17 лет. Назначение указанного пособия в очередном году осуществляется по истечении 12 месяцев со дня предыдущего обращения. Размер пособия составляет 50 % величины прожиточного минимума для детей в субъекте РФ по месту жительства (пребывания) или фактического проживания заявителя, установленной в соответствии с Федеральным законом от 24.10.1997 N 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" на дату обращения за назначением указанного пособия и подлежит перерасчету с 1 января года, следующего за годом обращения за назначением указанного пособия, исходя из ежегодного изменения величины прожиточного минимума для детей в субъекте Российской Федерации. Выплаты будут назначаться с учетом комплексной оценки нуждаемости. То есть, пособия смогут получать беременные женщины или одинокие родители, если среднедушевой доход в семье - меньше прожиточного минимума и семья соответствует имущественным критериям назначения выплаты.

Порядок и условия назначения такой выплаты, определяют Правила, утвержденные Постановлением Правительства РФ N 1037 "Об утверждении Правил назначения и выплаты ежемесячного пособия женщине, вставшей на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности, и ежемесячного пособия на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет в части, не определенной Федеральным законом "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей", а также перечня документов (копий документов, сведений), необходимых для назначения указанных пособий, и форм заявлений об их назначении" от 28.06.2021 (для удобства прочтения, с оглавлением, с правилами можно ознакомиться тут).

Пособие выплачивается ежемесячно и никаких других выплат оно не отменяет. Согласно Правил, пункта 4, заявление можно подавать — через госуслуги (как получить услугу) или лично, в пенсионном фонде. Для подачи заявления на Госуслугах нужна подтверждённая учётная запись. Так же следует учитывать, что пособие можно получить и без гражданства РФ у родителя или ребёнка, если у родителя есть постоянное место жительства или временная регистрация на территории России. Иностранные граждане должны лично обратиться в клиентскую службу ПФР по месту жительства или временной регистрации. Без гражданства РФ подать заявление на Госуслугах нельзя. Рекомендуется разобраться с условиями получения этого пособия как можно детальней. Если подать заявление с ошибкой, придется ждать, пока по нему придет отказ, а это больше месяца. И только потом получится подать исправленное заявление. Из-за этого можно потерять деньги.

Кто имеет право на пособие

Ежемесячное пособие на ребёнка в возрасте от 8 до 17 лет назначается при совпадении таких условий:

1. Родитель, опекун или попечитель ребёнка от 8 до 17 лет постоянно проживает в РФ. В том числе и представитель родителя — по нотариальной доверенности.

2. Второй родитель ребёнка:

• обязан платить алименты по решению суда (в том числе, на алименты можно подать находясь в браке. Согласно Статьи 80 Семейного кодекса РФ, алименты могут быть взысканы на несовершеннолетних детей, если отец не дает жене деньги на питание, детскую одежду и обувь, обучение, лечение). В случае наличия в семье нескольких детей в возрасте от 8 до 17 лет указанное пособие выплачивается на каждого ребенка с единственным родителем или на каждого ребенка, в отношении которого предусмотрена на основании судебного решения уплата алиментов. Согласно Правил пункта 52. Документы (сведения) об исполнительном производстве о взыскании алиментов, возбужденном на основании исполнительного документа, выданного на основании судебного решения, представляются Федеральной службой судебных приставов по запросу территориальных органов Пенсионного фонда Российской Федерации, направленному в электронном виде.

• или не указан в свидетельстве о рождении

• или записан со слов матери

• или умер, признан безвестно отсутствующим или умершим

• или оба родителя умерли, признаны безвестно отсутствующими или умершими

3. Среднедушевой доход членов семьи заявителя не превышает одного регионального прожиточного минимума на душу населения. Если среднедушевой доход семьи не более одного регионального прожиточного минимума на душу населения. Его величина установлена нормативными документами в каждом регионе. Например, прожиточный минимум на душу населения (устанавливается в соответствии с Федеральным законом от 24.10.1997 N 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" на дату обращения за назначением пособия) в Краснодарском крае в 2021 году составляет 11 397 рублей. Для расчёта среднедушевого дохода учитывается общий доход семьи до вычета налогов за 12 месяцев, предшествующих 4 месяцам до месяца подачи заявления (если подавать заявление в июле, учитываются доходы с марта 2020 года по февраль 2021 года включительно. При обращении за пособием в августе 2021 года расчётный период — с апреля 2020 года по март 2021 года). В состав семьи, который учитывается при назначении пособия и расчёте среднедушевого дохода, включаются: заявитель, его супруг или супруга, несовершеннолетние дети и дети в возрасте до 23 лет, если учатся очно и не состоят в браке. Кто не включается в состав семьи указано в пункте 17 и пункте 58 порядка назначения пособия. Какие доходы учитываются в расчёте указано в пункте 18 порядка назначения пособия. Какие доходы не учитываются в расчёте указано в пункте 22 и пункте 59 порядка назначения пособия. Как рассчитать? Например, у женщины из Краснодарского края двое детей — 4 и 9 лет. Отец старшего ребёнка не указан в свидетельстве о рождении. На второго ребёнка женщина получает алименты по решению суда. Доход этой семьи с учётом алиментов и ежемесячной выплаты на младшего ребёнка в расчётном периоде составил 360 000 рублей. 360 000 рублей: 12 : 3 = 10 000. Среднедушевой доход будет равен 10 000 рублей. Прожиточный минимум на душу населения в регионе равен 11 397 рублей, и не превышает среднедушевой доход. Получается, что семья имеет право на пособие в размере 50% регионального прожиточного минимума на старшего ребёнка: 11 114 рублей × 50% = 5 557 рублей.

4. Имущество всех членов семьи не более установленного перечня. Он указан в основаниях для отказа в назначении пособий, с которым можно ознакомиться в пункте 13, Постановления Правительства РФ от 28.06.2021 N 1037. Кроме того, вы можете исключить из перечня имущества при оценке нуждаемости то жильё, которое получено по программе соцподдержки. Для этого нужно выбрать соответствующий пункт в форме заявления и предоставить подтверждающие документы. Также не учитывается помещение, которые занимает тяжелобольной член семьи — это тоже необходимо указать и подтвердить.

5. У членов семьи от 18 лет есть подтверждённый доход или уважительная причина его отсутствия (Уважительные причины указаны в подпункте «3» пункта 13 порядка назначения пособия. Также при назначении пособий используется «правило нулевого дохода». Оно предполагает, что пособие назначается при наличии у взрослых членов семьи заработка (стипендии, доходов от трудовой или предпринимательской деятельности или пенсии) или отсутствие доходов обосновано объективными жизненными обстоятельствами. Для назначения выплаты достаточно, чтобы заработок был даже в течение короткого промежутка за весь рассматриваемый период. То есть, даже если у родителей был доход в течение одного или нескольких месяцев, выплата будет назначена. Периоды отсутствия доходов учитываются в совокупности. Если период, в течение которого не было доходов по этим основаниям, составляет 10 и более месяцев, решение об отказе из-за «нулевого дохода» не принимается.

В состав семьи, учитываемый при определении права на пособия, в том числе в целях расчета среднедушевого дохода семьи, не включаются лица, указанные в Правилах в пункте 17. Виды доходов семьи, при расчете среднедушевого дохода учитываются полученные в денежной форме, их перечень представлен в пункте 18. Суммы, которые не учитываются при расчете среднедушевого дохода семьи указаны в пункте 22. Важно учитывать и пункт 19. Среднедушевой доход семьи для назначения пособий, рассчитывается исходя из суммы доходов всех членов семьи за последние 12 календарных месяцев (в том числе в случае представления документов (сведений) о доходах семьи за период менее 12 календарных месяцев), предшествующих 4 календарным месяцам перед месяцем подачи заявления о назначении пособий, путем деления одной двенадцатой суммы доходов всех членов семьи за расчетный период на число членов семьи. Кроме того, согласно пункта 23. Доходы каждого члена семьи учитываются до вычета налогов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Пособие назначается на 12 месяцев:

а) если обратились в течение 6 месяцев после 8-летия ребенка — со дня 8-летия;

б) если позже — со дня обращения.

Согласно пункта Правил 56. Ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет назначается со дня достижения ребенком возраста 8 лет, если обращение за назначением указанного пособия последовало не позднее 6 месяцев со дня достижения ребенком такого возраста. В остальных случаях ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет назначается со дня обращения за назначением указанного пособия.

Как пример, ребенку исполнилось 8 лет в апреле 2018 года. Мама подает заявление на пособие 10 августа 2021 года. Его назначат с 10 августа — то есть со дня обращения. Но заплатят за весь август целиком: сумма не уменьшится пропорционально количеству дней. Если эта же мама подаст заявление в сентябре, то получит пособие только с сентября.

У другой мамы ребенку исполняется 8 лет в августе 2021 года. Она подает заявление в ноябре 2021 года — потому что раньше не могла из-за дохода в расчетном периоде. Пособие ей назначат с августа, так как она обратилась в течение полугода после 8-летия ребенка. В декабре мама получит деньги за август, сентябрь, октябрь и ноябрь.

Основаниями для отсутствия доходов могут быть: уход за детьми, в случае если это один из родителей в многодетной семье (т.е. у одного из родителей в многодетной семье на протяжении всех 12 месяцев может быть нулевой доход, а у второго родителя должны быть поступления от трудовой, предпринимательской, творческой деятельности или пенсии, стипендия); уход за ребёнком, если речь идёт о единственном родителе (т.е. у ребёнка официально есть только один родитель, второй родитель умер, не указан в свидетельстве о рождении или пропал без вести); уход за ребёнком до достижения им возраста трёх лет; уход за гражданином с инвалидностью или пожилым человеком старше 80 лет; обучение на очной форме для членов семьи моложе 23 лет; срочная служба в армии и 3-месячный период после демобилизации; прохождение лечения длительностью от 3 месяцев и более; безработица (необходимо подтверждение официальной регистрации в качестве безработного в центре занятости, учитывается до 6 месяцев нахождения в таком статусе); отбывание наказания и 3-месячный период после освобождения из мест лишения свободы.

Выплата при отсутствии заработка на протяжении всего года назначается, если в рассматриваемом году у родителя были объективные причины для отсутствия доходов как минимум на протяжении 10 месяцев из этого периода. Если заработок был – даже кратковременный, то правило нулевого дохода не применяется.

Согласно пункта 3, Постановления Правительства РФ N 1037 от 28.06.2021 заявление о назначении пособий, для получения выплат, предусмотренных для женщин, вставших на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности, и ежемесячных пособий на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет, подаются в территориальные органы Пенсионного фонда Российской Федерации по утвержденным формам.

Как заполнять форму заявления о назначении ежемесячного пособия на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет (а так же скачать его в формате MS-Word), можно ознакомится тут.

Кроме того, такое заявление можно поддать через сайт госуслуги. Следует учитывать, что согласно пункта 9 Правил. В случае если заявление о назначении пособий подано с использованием единого портала, заявитель в течение 10 рабочих дней со дня регистрации территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации заявления о назначении пособий представляет в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации документы (сведения), предусмотренные перечнем. А согласно пункта 10. В случае если при личном обращении заявителя за назначением пособий, представлен неполный комплект документов (сведений), заявитель вправе представить недостающие документы (сведения) в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления о назначении пособий территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации.

Ознакомиться с формой заявления о назначении ежемесячного пособия женщине, вставшей на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности, а так же скачать его в формате MS-Word можно тут.

С перечнем документов (копий документов, сведений), необходимых для назначения ежемесячного пособия женщине, вставшей на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности, и ежемесячного пособия на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет можно ознакомиться тут.

Заявление рассматривается до 30 рабочих дней. Если рассмотрение будет положительным, в течение нескольких дней деньги поступят на счёт, указанный в заявлении. В течение всего срока назначения пособие будет приходить ежемесячно — в период с 1-го по 25-е число следующего месяца. Пособие можно получить только на счёт в банке, открытый на имя родителя, опекуна или попечителя ребёнка — то есть того, кто подаёт заявление. Зачисление возможно только на счёт, к которому выпущена карта национальной платёжной системы «Мир», или тот, к которому не выпущена никакая карта. Получение почтовым переводом не предусмотрено. При необходимости можно изменить реквизиты для зачисления пособия. Через 11 месяцев после назначения пособия можно подать заявление на продление (при условии, что ребенку еще нет 17 лет. И так каждый год.

В случае, если остались вопросы, или они возникнут в процессе получения пособия, каждый может позвонить в Пенсионный фонд России по номеру телефона 8 (800) 250-88-00 (в пределах России, оплата за звонок исключена), и получить интересующую информацию.

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