Латвийский композитор Раймонд Паулс получил японский Орден Восходящего солнца

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20 августа 2021, 21:48 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: cоцсети

Латвийский композитор Раймонд Паулс в резиденции посла Японии в Латвии Ясухиро Кавагучи получил Орден Восходящего солнца 3-й степени с золотыми лучами и лентой на шее.

Эта награда была вручена Маэстро за его значительный вклад в культурный обмен и продвижение взаимосвязей между Латвией и Японией.

Посол Кавагучи отметил, что песня Раймонда Паулса «Миллион алых роз» очень популярна в Японии. Она стала настоящей легендой для японцев. Посол Японии в Латвии выразил желание и надежду, что отношения между двумя странами будут и дальше развиваться.

Раймонд Паулс выразил благодарность императору Японии, правительству Японии и японскому народу.

«Япония-уникальная страна, у которой мир может многому научиться», - отметил композитор.

Маэстро также упомянул об успехе Японии в проведении Олимпийских игр и сказал: «Несмотря на трудности, эта страна способно организовать и навести порядок».

Фото: cоцсети

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