Суд не выпускает из СИЗО Бориса Шпигеля, полагая, что тот может улететь в Израиль

Аргументы Недели → Общество 13+

20 августа 2021, 20:13 Источник: Коммерсантъ

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Адвокатам Бориса Шпигеля не удалось убедить суд в том, чтобы их подзащитного из-за плохого состояния здоровья освободили из СИЗО. Басманный суд до 20 ноября продлил срок содержания под стражей владельцу фармацевтического холдинга «Биотэк», который обвиняется в даче взяток экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву.



По словам представителя СКР, по делу еще не завершены необходимые следственные мероприятия, а фигурант, если его отпустить на свободу, имея гражданство Израиля, может скрыться, а также уничтожить улики или надавить на свидетелей.



Следствие также представило медицинское заключение, согласно которому состояние здоровья обвиняемого позволяет содержать его в изоляторе. При этом Борис Шпигель в заседании участвовал по видеосвязи, поскольку уже несколько месяцев находится в больнице при СИЗО «Матросская Тишина». Известно также, что в ходе судебного заседания господину Шпигелю становилось плохо, и ему делали уколы.



Ранее райсуд продлил арест другим фигурантам этого расследования, включая бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева и жену Бориса Шпигеля.



По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года бизнесмен передавал взятки Ивану Белозерцеву, среди которых были часы стоимостью несколько миллионов рублей, минивэн Mercedes, а также 20 млн руб. Следствие утверждает, что всего экс-губернатору было передано взяток на общую сумму более 31 млн руб. Они передавались за предоставление группе компаний «Биотэк» конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов, связанных с оказанием услуг по отпуску и доставке лекарственных препаратов для нужд учреждений Пензенской области.





Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости