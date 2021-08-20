Аргументы Недели Общество 13+

Суд не выпускает из СИЗО Бориса Шпигеля, полагая, что тот может улететь в Израиль

, 20:13 Источник: Коммерсантъ

Суд не выпускает из СИЗО Бориса Шпигеля, полагая, что тот может улететь в Израиль
Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Адвокатам Бориса Шпигеля не удалось убедить суд в том, чтобы их подзащитного из-за плохого состояния здоровья освободили из СИЗО. Басманный суд до 20 ноября продлил срок содержания под стражей владельцу фармацевтического холдинга «Биотэк», который обвиняется в даче взяток экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву.

По словам представителя СКР, по делу еще не завершены необходимые следственные мероприятия, а фигурант, если его отпустить на свободу, имея гражданство Израиля, может скрыться, а также уничтожить улики или надавить на свидетелей.

Следствие также представило медицинское заключение, согласно которому состояние здоровья обвиняемого позволяет содержать его в изоляторе. При этом Борис Шпигель в заседании участвовал по видеосвязи, поскольку уже несколько месяцев находится в больнице при СИЗО «Матросская Тишина». Известно также, что в ходе судебного заседания господину Шпигелю становилось плохо, и ему делали уколы.

Ранее райсуд продлил арест другим фигурантам этого расследования, включая бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева и жену Бориса Шпигеля.

По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года бизнесмен передавал взятки Ивану Белозерцеву, среди которых были часы стоимостью несколько миллионов рублей, минивэн Mercedes, а также 20 млн руб. Следствие утверждает, что всего экс-губернатору было передано взяток на общую сумму более 31 млн руб. Они передавались за предоставление группе компаний «Биотэк» конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов, связанных с оказанием услуг по отпуску и доставке лекарственных препаратов для нужд учреждений Пензенской области.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

В мире

Кулеба назвал Крымский мост «практически неразрешимой проблемой»

Кулеба назвал Крымский мост «практически неразрешимой проблемой»

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ситуация со строительством Крымского моста остается практически неразрешимой. По его словам, для Черного моря необходима «новая стратегия».

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью