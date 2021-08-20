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Подмосковных сатанистов обвиняют в человеческом жертвоприношении

, 18:50 Источник: Коммерсантъ

Подмосковных сатанистов обвиняют в человеческом жертвоприношении
Фото: соцсети

Жители Подмосковья Татьяна и Александр Перевозчиковы-Хмурые обвиняются в совершении ритуального убийства. По версии Следственного комитета России, приверженцы культа сатаны расправились с мужчиной в Ленинградской области совместно со своими сообщниками, заключенными под стражу ранее.

Сатанисты Андрей Трегубенко и Ольга Большакова совершили человеческое жертвоприношение в лесополосе в Карелии в 2016 году. Трегубенко нанес удары ножом своей знакомой, которая умерла на месте происшествия.

В рамках расследования этого уголовного дела следователи установили причастность задержанных к совершению еще одного ритуального убийства в Ленинградской области. По данным СКР, Андрей Трегубенко и Ольга Большакова в 2016 году сговорились со своими знакомыми сатанистами Александром и Татьяной Перевозчиковыми-Хмурыми. Неподалеку от станции Приозерск сообщники сначала избили, а затем зарезали мужчину.

Татьяна и Александр Перевозчиковы-Хмурые задержаны, им предъявлено обвинение в совершении убийства. Большакова и Трегубенко были заключены под стражу ранее. Помимо совершения убийств, их обвиняют в сбыте наркотиков.

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