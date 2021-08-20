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Минюст РФ включил телеканал «Дождь»* в список СМИ-иноагентов

, 18:53 Источник: Министерство юстиции РФ

Минюст РФ включил телеканал «Дождь»* в список СМИ-иноагентов
телеканал "Дождь", Dmitry Golubovich/Russian Look

Министерство юстиции Российской Федерации внесло в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, ООО телеканал "Дождь"*. Об этом свидетельствуют данные на официальном сайте ведомства.

Отметим, что телеканал "Дождь" и юрлицо издания "Важные истории" Istories fonds, которое зарегистрировано в Латвии, признаны в России иноагентами. В пятницу, 20 августа, их названия появились в списке Минюста.

Напомним, Министерство юстиции может признать иноагентом любое иностранное средство массовой информации, получающее финансирование или же имущество от иностранных органов или граждан непосредственно или через юрлица в РФ.
*СМИ, которое выполняет функции иноагента.

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