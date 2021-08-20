Минюст РФ включил телеканал «Дождь»* в список СМИ-иноагентов

Отметим, что телеканал "Дождь" и юрлицо издания "Важные истории" Istories fonds, которое зарегистрировано в Латвии, признаны в России иноагентами. В пятницу, 20 августа, их названия появились в списке Минюста.
Напомним, Министерство юстиции может признать иноагентом любое иностранное средство массовой информации, получающее финансирование или же имущество от иностранных органов или граждан непосредственно или через юрлица в РФ.
*СМИ, которое выполняет функции иноагента.
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