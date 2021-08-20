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20 августа 2021, 16:22 Источник: РИА Новости

фото из соцсети ВКонтакте

Маленькую девочку Люду Кузину, пропавшую в Смоленской области, искали четыре дня и нашли живой. СМИ писали об исчезновении двухлетней малышки, папа которой физик -ядерщик из Обнинска. На самом деле малышке еще нет двух лет, год и 10 месяцев.

По факту безвестного исчезновения малолетнего ребенка в Темкинском районе Смоленской области следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Смоленской области было возбуждено уголовное дело.

Утром 17 августа девочка ушла из дома, расположенного на территории Шелукова урочища Темкинского района Смоленской области. Ее искали полиция, спасатели, волонтеры из разных городов.

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