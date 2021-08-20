Собянин рассказал о скором завершении строительства тоннелей БКЛ метро

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20 августа 2021, 15:44 Источник: instagram.com/mossobyanin

Фото: instagram.com/mossobyanin

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице началось строительство 70-го, последнего тоннеля на Большой кольцевой линии (БКЛ) метро.



«Сегодня начали строить последний, 70-й тоннель на Большой кольцевой. Он пройдет между «Кленовым бульваром» и «Каширской». Кроме него в работе еще четыре тоннеля: пройдено 70% пути от «Нагатинского Затона» до «Кленового бульвара»; полпути от «Печатников» до «Нагатинского Затона»; строим соединительную ветку в депо «Аминьевское»; второй тоннель на участке от «Каширской» до «Кленового бульвара», - написал Сергей Собянин на своей странице в Instagram.



Он отметил, что Большая кольцевая линия метро - один из главных проектов развития московского транспортного узла.



«Когда мы ее полностью достроим, а этот день уже близок, начнется новая история московского транспорта. Москвичи будут экономить очень много времени. Больше не придется ехать в центр, чтобы пересесть с одной радиальной ветки на другую. Путь от «Юго-Западной» до «Кунцевской», например, сократится с 43 минут до 20 минут», - пояснил Сергей Собянин.



Он подчеркнул, что все тоннели БКЛ планируют закончить строить до конца 2021 года. Затем будут достроены оставшиеся станции.



«В будущем мы сможем присоединить к БКЛ новые радиальные линии: Рублево-Архангельскую - на станции «Народное ополчение», Троицкую - на «Новаторской», Бирюлевскую - на «Кленовом бульваре», - уточнил мэр Москвы.





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