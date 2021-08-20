Собянин: Бренд «Московские ярмарки» объединяет уже более 50 постоянных павильонов

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20 августа 2021, 14:54 Источник: vk.com/mossobyanin

Фото: vk.com/mossobyanin

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что до конца 2021 года в столице планируется открыть еще семь круглогодичных ярмарок.



«10 лет назад мы начали возрождение ярмарочной торговли. До 2011 года в Москве еще велась стихийная торговля. Бесконечные лотки, очереди, уличные непрезентабельные палатки. С продуктами продавали все что угодно: одежду, белье, бытовые товары. Мы ограничили продажу промтоваров и дали места реальным сельхозпроизводителям. Начали принимать заявки на ярмарки выходного дня через портал госуслуг. Процедура выделения мест стала четкой и прозрачной», - написал Сергей Собянин в социальной сети «ВКонтакте».



Он напомнил, что круглогодичные торговые павильоны начали строить в 2016 году. У них оригинальный дизайн, внутри - вентиляция, условия для хранения продуктов, постоянная температура. Места предоставляются бесплатно, чтобы фермеры могли торговать напрямую.



«Сегодня в городе 50 постоянных павильонов. Теперь они все под одним брендом - «Московские ярмарки». Название выбрали сами горожане на «Активном гражданине». Новые ярмарки - это не просто торговая точка, но и точка притяжения в районах. Можно выпить кофе с друзьями, провести время с детьми. До конца года планируем открыть еще семь таких круглогодичных ярмарок», - уточнил Сергей Собянин.





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