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Собянин: Бренд «Московские ярмарки» объединяет уже более 50 постоянных павильонов

, 14:54 Источник: vk.com/mossobyanin

Собянин: Бренд «Московские ярмарки» объединяет уже более 50 постоянных павильонов
Фото: vk.com/mossobyanin

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что до конца 2021 года в столице планируется открыть еще семь круглогодичных ярмарок.

«10 лет назад мы начали возрождение ярмарочной торговли. До 2011 года в Москве еще велась стихийная торговля. Бесконечные лотки, очереди, уличные непрезентабельные палатки. С продуктами продавали все что угодно: одежду, белье, бытовые товары. Мы ограничили продажу промтоваров и дали места реальным сельхозпроизводителям. Начали принимать заявки на ярмарки выходного дня через портал госуслуг. Процедура выделения мест стала четкой и прозрачной», - написал Сергей Собянин в социальной сети «ВКонтакте».

Он напомнил, что круглогодичные торговые павильоны начали строить в 2016 году. У них оригинальный дизайн, внутри - вентиляция, условия для хранения продуктов, постоянная температура. Места предоставляются бесплатно, чтобы фермеры могли торговать напрямую.

«Сегодня в городе 50 постоянных павильонов. Теперь они все под одним брендом - «Московские ярмарки». Название выбрали сами горожане на «Активном гражданине». Новые ярмарки - это не просто торговая точка, но и точка притяжения в районах. Можно выпить кофе с друзьями, провести время с детьми. До конца года планируем открыть еще семь таких круглогодичных ярмарок», - уточнил Сергей Собянин.

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