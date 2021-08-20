Новый УЗИ-аппарат подарили челябинскому геронтологическому центру

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20 августа 2021, 14:39 Анна Поперечная

Фото Юлии Боровиковой («Вечерний Челябинск»)

Оборудование закупила компания «Томинский ГОК»

О геронтологическом центре, где проживает около 200 человек. Пожилым людям оказывают круглосуточный уход и медицинское обслуживание. По словам директора центра Алексея Банникова, в центре внедряют технологию сопровождаемого проживания из-за особенностей здоровья. Безусловно, всем им необходимы постоянные исследования и качественная диагностика.

Современный УЗИ-аппарат подарила компания «Томинский ГОК». Заведующий медицинской части центра Евгений Киселев отметил, что новая техника качественно отличается от той, которая уже есть в центре.

«Новый аппарат экспертного класса позволяет получить изображение высокой четкости. Это значит, что мы можем диагностировать определенные заболевания на ранней стадии и вовремя оказать необходимую медицинскую помощь, – рассказал он газете «Вечерний Челябинск».

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