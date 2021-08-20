Погребинский о визите Меркель в Россию к Путину: «Она хочет оставить в памяти партнеров завещание»

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20 августа 2021, 14:11 Источник: Свободная пресса

Ангела Меркель, фото: Arne Dedert, globallookpress.com

Встреча канцлера Германии Ангелы Меркель с президентом РФ Владимиром Путиным состоится в пятницу, 20 августа. Меркель уже прибыла в Россию. У нее запланирована встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским после разговора с российским лидером.

Политический обозреватель Михаил Погребинский полагает, что прощальный политический тур немецкого канцлера Ангелы Меркель в Москву и Киев станет серьезным вкладом в памятную копилку её геополитических современников.

В интервью ресурсу RuBaltic.Ru Погребинский предположил, что канцлер ФРГ «хочет оставить в памяти партнеров, с которыми она имеет дело, ее собственное завещание».

По мнению эксперта, это такой ритуальный визит Меркель. Погребинский считает, что Меркель обсудит с Путиным продолжение транзита российского газа через Украину.

Как думает политэксперт, Путин ответил Меркель, что он не против, но должны быть какие-то условия, и не только экономической целесообразности, но и политические условия, - сообщает «Свободная пресса».

По мнению Погребинского, Путин «мог бы объяснить Меркель, что он не может решить вопрос с продлением транзита через Украину», поскольку то, как ведет себя сейчас руководство этой страны, совместные проекты с ним нереальны.

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