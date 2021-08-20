В Челябинске в отношении родителей девочки, которую ударил по лицу охранник, возбуждено дело

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20 августа 2021, 13:31

Konstantin Kokoshkin, globallookpress.com

В Челябинске в отношении ударившего по лицу девочку-подростка охранника торгово-развлекательного комплекса «Космос» возбуждено административное дело по статье «побои».

В полиции города сообщили, что в отношении матери 14-летней девочки возбуждено дело по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних). Школьница курила вейп в зоне фуд-корта торгово-развлекательного комплекса «Космос». Охранник подошёл к сидящей за столом девочке и ударил со всего размаха ее кулаком в лицо. От удара у подростка из носа пошла кровь.

Видео попало в соцсести и получило общественный резонанс.

Местные СМИ написали, что охранник ТРК уволен.

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