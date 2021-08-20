Анастасия Ракова: «Мои Документы» завоевали доверие москвичей

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20 августа 2021, 13:01

Фото: Ю. Иванко. Mos.ru

Московские центры госуслуг за 10 лет работы завоевали доверие москвичей, сегодня офисы открыты в каждом районе столицы. Об этом заявила вице-мэр Москвы Анастасия Ракова.



«Не будет преувеличением сказать, что процесс получения госуслуг за прошедшее 10-летие полностью преобразился. Мы уже относимся как к данности к тому, что за получением практически любого документа или выписки мы идем в центр госуслуг. Не подстраиваемся под график работы службы, не уточняем время обеденного перерыва, не разыскиваем конкретных чиновников, которые могут решить вопрос. Во всех центрах единый график и стандарт работы, они открыты без перерывов с 8:00 до 20:00 ежедневно», - отметила Анастасия Ракова.



Она считает, что появившиеся три года назад флагманские центры госуслуг задали новую планку в качестве оказания услуг.



«Сегодня офисы открыты в каждом районе столицы, кроме того, есть шесть флагманских офисов и Дворец госуслуг, всего же это более 7 тыс. окон приема. Появившиеся три года назад флагманы задали новую планку в качестве оказания услуг. Поставить на учет транспортное средство, быстро заменить водительское удостоверение, зарегистрировать ИП, воспользоваться допсервисами и перекусить в кафе - тогда это стало настоящей революцией в сфере предоставления услуг, а сейчас уже привычная часть нашей жизни», - пояснила вице-мэр столицы.



Анастасия Ракова подчеркнула, что с 2013 года время ожидания приема сократилось с 40 до 5-10 мин, несмотря на увеличившийся поток заявителей до 70 тыс. в день.



«Мои документы» завоевали доверие москвичей и стали целой экосистемой, точками притяжения горожан. Приходя за услугой, можно параллельно проверить здоровье, прикоснуться к истории страны на выставке, посетить мастер-класс, узнать о самых важных городских проектах. Действительно, сюда приходят семьями и интересно проводят время», - заключила Анастасия Ракова.



В воскресенье, 22 августа, центры госуслуг Москвы отмечают 10-летний юбилей.





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