В Челябинске открыли памятник Петру Сумину

Аргументы Недели → Общество 13+

20 августа 2021, 12:31 Анна Семенова

Фото Дмитрия Куткина, Вечерний Челябинск

Увидеть его можно возле Краеведческого музея.

В свое время именно «народный губернатор» Петр Сумин инициировал строительство Исторического музея Южного Урала. Поэтому когда встал вопрос о создании монумента, о том, где он будет установлен, сомнений не было.

Сегодня, 20 августа памятник был торжественно открыт в присутствии вдовы первого губернатора Ольги Ильиничны, а также главы Челябинска Натальи Котовой и депутатов.

Ольге Суминой монумент понравился. Она высказала слова благодарности тем, кто помнит ее мужа за добрые дела.

Автором работы стал Антон Плохоцкий, который трудился над памятником Петру Столыпину в Челябинске.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости