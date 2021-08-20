В Челябинске открыли памятник Петру Сумину

В свое время именно «народный губернатор» Петр Сумин инициировал строительство Исторического музея Южного Урала. Поэтому когда встал вопрос о создании монумента, о том, где он будет установлен, сомнений не было.
Сегодня, 20 августа памятник был торжественно открыт в присутствии вдовы первого губернатора Ольги Ильиничны, а также главы Челябинска Натальи Котовой и депутатов.
Ольге Суминой монумент понравился. Она высказала слова благодарности тем, кто помнит ее мужа за добрые дела.
Автором работы стал Антон Плохоцкий, который трудился над памятником Петру Столыпину в Челябинске.
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