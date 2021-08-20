Андрей Бочкарев: За семь месяцев 2021 года новое жилье получили свыше 13 тыс участников реновации

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20 августа 2021, 11:42

Фото: Бочкарев А.Ю. Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев сообщил, что за семь месяцев 2021 года более 13 тыс. участников программы реновации переехали в новые квартиры.



«За семь месяцев 2021 года новое жилье получили свыше 13 тыс. участников программы реновации. За это же время предложения о равнозначных квартирах поступили 12 тыс. жителей 80 домов», - сказал Андрей Бочкарев.



По его словам, на востоке столицы начали переселение жители 21 дома, а в Западном и Южном административных округах 16 и 11 соответственно.



«В Северо-Западном округе предложения новых квартир поступили жителям 10 домов, на севере Москвы - восемь», - уточнил Андрей Бочкарев.



Руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин отметил, что всего с начала 2021 года завершили переселение жители 24 домов.



Отмечается, что в планах правительства Москвы начать переселение 30 тыс. человек в 2021 году, а до 2024 года в рамках первого этапа запланировано начать переселение около 190 тыс. человек.





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