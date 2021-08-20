ОНК: находящиеся в СИЗО врачи по делу о торговле суррогатными детьми пожаловались на условия содержания

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20 августа 2021, 11:22

фото: pixabay.com

Врачи, проходящие по делу о торговле детьми, рожденными суррогатными матерями, пожаловались на содержание в следственном изоляторе. Врачи Юлиана Иванова и Лилия Панаиоти провели год в СИЗО по этому делу.

12 июля Мосгорсудом они были переведены под домашний арест, но спустя три недели возвращены в СИЗО решением апелляционной инстанции. О жалобах врачей рассказали правозащитникам.

По данным ОНК Москвы, Иванова и Панаиота пожаловались не только на условия содержания, но и на грубое отношение со стороны следствия. Юлиана Иванова 5 августа по возвращении в СИЗО была помещена в карцер на карантин.

По ее словам, администрация СИЗО назвала это помещение «камерой одиночного содержания».

Иванова рассказала, что на самом деле это карцер. В помещении нет стола,электрической розетки, нет возможности заказывать в тюремном интернет-магазине предметы первой необходимости и продукты, форточка находится под высоким потолком, и её невозможно открыть. Правозащитник Георгий Иванов рассказал, что Ивановой потребовалась помощь медиков, она обратилась с просьбой госпитализировать её в тюремную больницу СИЗО «Матросская тишина» в связи с заболеванием, которое в медсанчасти СИЗО №6 не могут диагностировать, но врачи даже назначенные анализы до сих пор не взяли, - передает RT.

Правозащтник отметил, что администрация СИЗО отказывается допустить к Ивановой её адвоката.

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