В Челябинске обсудили поставки агропродукции в Китай

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20 августа 2021, 10:16 Анна Поперечная

Фото Кирилл Максимов

Тема наращивания экспорта стала ключевой на пленарном заседании в рамках выставки «Агро-2021».

В пленарном заседании под председательством министра сельского хозяйства Челябинской области Алексея Кобылина приняли участие заместитель директора департамента международного сотрудничества и развития экспорта продукции АПК Минсельхоза РФ Андрей Сухарев, начальник управления отраслевого развития Федерального Центра развития экспорта продукции АПК Минсельхоза России «Агроэкспорт» Виталий Нагалин и акционер компании «АГРОЭКСПОРТ 168» (АЕ168) Клим Комаров.

Главной темой осуждения стала продукция агропромышленного комплекса в Китай. Экспертом по этой теме стал Клим Комаров. Дело в том, что АЕ168 давно работает по теме расширения продуктового портфеля российских предпринимателей на китайском рынке. У компании есть официальное представительство в этой стране, кроме того, в 2019 году «Агроэкспорт 168» был удостоен статуса «Лучшего предприятия в отрасли» за весомый вклад в социально-экономическое развитие. АЕ168 смогла принять участие в крупнейших выставках продуктов питания «Продэкспо» в РФ и SIAL в Шанхае. На переговорах с корпорацией Cargill, которая входит в 10 крупнейших компаний мира, обсуждалось потенциальное сотрудничество в области поставок замороженной куриной продукции.

В Челябинске Клим Комаров рассказал, как стать успешным экспортером на этом рынке. Он подчеркнул, что АЕ168 может оказать содействие предпринимателям решить ключевые вопросы, начиная с консультаций по аттестации, дооснащения мощностей предприятия и адаптации продукции к рынку Китая и, заканчивая транспортно-логистическими решениями, полным документальным сопровождением и продвижением продукции на международном рынке.

Также Клим Комаров подчеркнул, что для продвижения своей продукции, регион должен объединить усилия всех заинтересованных сторон.

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