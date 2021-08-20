Аргументы Недели Общество 13+

Более половины учителей считают школьную систему образования в России устаревшей

, 10:22 Источник: Газета.ру

Более половины учителей считают школьную систему образования в России устаревшей
Aleksander Polyakov, globallookpress.com

Более половины учителей считают школьную систему образования в России устаревшей. Согласно результатам исследования образовательной компании «ЯКласс», 71% педагогов назвали существующую в России систему школьного образования несовременной. 55% из них считают, что система образования в российских школах устарела частично.

По мнению 16% респондентов - отставание полное.

29% участников исследования убеждены, что школьное образование в России не отстает от времени.
Чаще школьную образовательную систему устаревшей называли учителя, проработавшие в школах менее пяти лет. По словам 37% школьных учителей со стажем от 10 до 15 лет заявили, что школа дает знания и навыки, отвечающие запросам современности.

Опрос «ЯКласса» показал, что главным недостатком современной системы образования половина опрошенных педагогов считают ненормированную загруженность на учителей. 17% респондентов относят к недостаткам чрезмерную учебную нагрузку на школьников.

Директор Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Татьяна Клячко считает, что система образования в России не уступает и очень близко подошла к моделям развитых стран.

Эксперты считают, что отставание в России от преподавания в развитых странах не критичное, но между учебой в центре и в регионах имеется большая разница.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ИЧ

В мире

Экс-глава МИД Украины Климкин заявил, что Киев сможет «остановить» Россию только вместе с США

Экс-глава МИД Украины Климкин заявил, что Киев сможет «остановить» Россию только вместе с США

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Киев сможет «остановить» Россию, объединившись с Соединёнными Штатами. По его словам, стране необходим «общий успех с Вашингтоном».

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью