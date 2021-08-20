Более половины учителей считают школьную систему образования в России устаревшей. Согласно результатам исследования образовательной компании «ЯКласс», 71% педагогов назвали существующую в России систему школьного образования несовременной. 55% из них считают, что система образования в российских школах устарела частично.
По мнению 16% респондентов - отставание полное.
29% участников исследования убеждены, что школьное образование в России не отстает от времени.
Чаще школьную образовательную систему устаревшей называли учителя, проработавшие в школах менее пяти лет. По словам 37% школьных учителей со стажем от 10 до 15 лет заявили, что школа дает знания и навыки, отвечающие запросам современности.
Опрос «ЯКласса» показал, что главным недостатком современной системы образования половина опрошенных педагогов считают ненормированную загруженность на учителей. 17% респондентов относят к недостаткам чрезмерную учебную нагрузку на школьников.
Директор Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Татьяна Клячко считает, что система образования в России не уступает и очень близко подошла к моделям развитых стран.
Эксперты считают, что отставание в России от преподавания в развитых странах не критичное, но между учебой в центре и в регионах имеется большая разница.
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