В Симферополе устраняют последствия вчерашнего ливня мощностью месячной нормы осадков​

Кратковременный, но обильный дождь забил ливневые канализационные каналы и вынес на дороги кучи щебня с обочин.
Вчера за два часа на Симферополь выпала двухмесячная норма осадков. В некоторых районах города дождь сопровождался сильнейшим ветром и небольшим, сантиметрового размера, градом. Потоки воды стащили в ливневые канализации грязь и камни, забив их. Ночью на улицах были «баррикады» из крупного щебня, перемешанного с глиной.
Аварийные бригады различных служб всю ночь устраняли последствия стихийного бедствия, но масштаб катастрофы таков, что как они сами признаются, им на это понадобится и вся пятница.
По прогнозам синоптиков, сегодня также ожидаются обильные дожди. Солнечная погода в Крым вернется в выходные.
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