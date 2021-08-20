Аргументы Недели Общество 13+

В Симферополе устраняют последствия вчерашнего ливня мощностью месячной нормы осадков​

, 10:08 Источник: Аргументы недели-Крым

В Симферополе устраняют последствия вчерашнего ливня мощностью месячной нормы осадков​

Кратковременный, но обильный дождь забил ливневые канализационные каналы и вынес на дороги кучи щебня с обочин.

Вчера за два часа на Симферополь выпала двухмесячная норма осадков. В некоторых районах города дождь сопровождался сильнейшим ветром и небольшим, сантиметрового размера, градом. Потоки воды стащили в ливневые канализации грязь и камни, забив их. Ночью на улицах были «баррикады» из крупного щебня, перемешанного с глиной.

Аварийные бригады различных служб всю ночь устраняли последствия стихийного бедствия, но масштаб катастрофы таков, что как они сами признаются, им на это понадобится и вся пятница.

По прогнозам синоптиков, сегодня также ожидаются обильные дожди. Солнечная погода в Крым вернется в выходные.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

АОл

В мире

Экс-глава МИД Украины Климкин заявил, что Киев сможет «остановить» Россию только вместе с США

Экс-глава МИД Украины Климкин заявил, что Киев сможет «остановить» Россию только вместе с США

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Киев сможет «остановить» Россию, объединившись с Соединёнными Штатами. По его словам, стране необходим «общий успех с Вашингтоном».

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью