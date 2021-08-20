АУР: Хабаровскому краю не хватает проектов

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20 августа 2021, 09:59

В Хабаровском крае наблюдается кризис идей и проектов, и это несмотря на наличие массы государственных институтов поддержки и развития бизнеса. Об этом заявил председатель Ассоциации участников развития Хабаровского края (АУР) Максим Бергеля.

Между тем, по мнению специалистов, многие проекты могут «полететь» при обращении в нужные институты поддержки.

«При грамотном формировании своей идеи и обращении в нужные институты поддержки, реализация проекта вполне может быть осуществима за государственный счет», - рассказал Максим Бергеля.

В ассоциации проанализировали существующие на территории Хабаровского края меры поддержки и то, насколько ими охотно пользуются предприниматели. Как показал срез, далеко не все готовы воспользоваться тем, что предлагает государство, а то и вовсе не знают о механизмах поддержки.

«Между тем, все эти институты заинтересованы в сотрудничестве, очень лояльны, готовы сопровождать и поддерживать проекты, но проектов явно не хватает. Это объясняется либо недостаточной осведомленностью со стороны бизнеса о наличии таких возможностей, либо внутренней неорганизованностью и неготовностью работать с этими институтами», - рассказал Максим Бергеля.

Для того, чтобы ликвидировать существующий пробел, Ассоциация участников развития Хабаровского края заключила соглашение о сотрудничестве с фондом развития промышленности и центром поддержки экспорта Хабаровского края.

При этом в АУРе готовы заключать соответствующие соглашения и с другими институтами, чтобы в итоге стать местом консолидации всей информации о мерах господдержки, а также надежным партнером и проводником бизнес-проектов своих участников, коммуникатором с институтами развития.

«Государственная помощь с одной стороны, предпринимательская инициатива с другой и посредничество АУР должны привести к появлению в Хабаровском крае все новых и новых промышленных и производственных проектов с экспортным потенциалом», - подытожил Максим Бергеля.

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