Врач Владимир Болибок объяснил, почему уровень смертности мужчин от коронавируса выше, чем женщин

Мужчины чаще, чем женщины умирают от заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Почему так происходит объяснил врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. Доктор Болибок подтвердил, что смертность среди мужчин от коронавируса несколько превалирует над смертностью среди женщин.
По словам врача, гормоны - у женщин эстроген, у мужчин - тестостерон, влияют на клетки иммунной системы по разному. Иммунная система женщин добирается до самого вируса. В беседе с URA.RU.
Болибок рассказал, что образующиеся у женщин антитела легче и в большом количестве проникают внутрь клеток, где находится вирус. Но, как добавил доктор, у этой женской особенности есть и обратная сторона медали — у женщин чаще встречаются аутоиммунные заболевания, когда антитела атакуют внутриклеточные структуры своего собственного организма.
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