Врач Владимир Болибок объяснил, почему уровень смертности мужчин от коронавируса выше, чем женщин

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20 августа 2021, 09:21 Источник: URA.RU

Врач В. Болибок, фото: vk.com/v.a.bolibok

Мужчины чаще, чем женщины умирают от заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Почему так происходит объяснил врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. Доктор Болибок подтвердил, что смертность среди мужчин от коронавируса несколько превалирует над смертностью среди женщин.

По словам врача, гормоны - у женщин эстроген, у мужчин - тестостерон, влияют на клетки иммунной системы по разному. Иммунная система женщин добирается до самого вируса. В беседе с URA.RU.

Болибок рассказал, что образующиеся у женщин антитела легче и в большом количестве проникают внутрь клеток, где находится вирус. Но, как добавил доктор, у этой женской особенности есть и обратная сторона медали — у женщин чаще встречаются аутоиммунные заболевания, когда антитела атакуют внутриклеточные структуры своего собственного организма.

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