В челябинском транспорте увеличат штрафы для безбилетников

Аргументы Недели → Общество

20 августа 2021, 08:37 Анна Семенова

Фото Олега Каргаполова, Вечерний Челябинск

Областные парламентарии считают, что это поспособствует развитию транспортной реформы.

Проект закона об увеличении размера штрафов за проезд без билета уже составлен. Депутаты ЗСО планируют принять его в первом чтении.

Если сейчас пойманного в транспорте «зайца» могут наказать на сумму от 100 до 500 рублей, то по новым правилам придется выложить 700-1500 рублей. Такие изменения объясняются реформой общественного транспорта, проводимой в регионе. Вскоре от кондукторов в трамваях, троллейбусах и автобусах полностью откажутся, их заменят валидаторы – электронная система оплаты на входе. Надеяться на совесть каждого пассажира не приходится, наверняка найдется много желающих проехать бесплатно. Именно поэтому контроль за соблюдением правил необходимо ужесточить. А такие внушительные денежные наказания должны стимулировать южноуральцев вовремя оплачивать свой проезд.

Рассматривать протоколы штрафов, скорее всего, будут мировые судьи.

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